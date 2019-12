«Cadeau de Noël»: la Maison-Blanche lance un avertissement à Pyongyang

Temps de lecture estimé : < 1 minute

La Maison-Blanche a prévenu dimanche qu’elle envisagerait «d’autres moyens» que la diplomatie si la Corée du Nord mettait à exécution ses menaces de «cadeau de Noël» susceptibles de raviver les tensions autour du programme nucléaire nord-coréen.

Le régime de Kim Jong-un a fait ces dernières semaines une série de déclarations véhémentes et a adressé à Washington un ultimatum pour la fin de l’année. Faute de progrès dans leurs discussions, Pyongyang a promis un « cadeau de Noël ».

Les experts ont interprété cette menace comme un avertissement qu’un test de missile de longue portée était imminent.

Questionné sur la chaîne ABC sur les conséquences possibles d’un tel test, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Robert O’Brien, s’est contenté de prévenir le régime de Pyongyang.

North Korea promised to deliver a "Christmas gift" to the U.S. which had officials on alert for a potential long-range missile test.



Trump national security adviser Robert O'Brien: "Perhaps (Kim Jong Un) reconsidered that, but we'll have to wait and see" https://t.co/dDT3E0R432 pic.twitter.com/1IhQEMBvFt