Le ministre Sajjan rend visite aux militaires en Europe et au Moyen‑Orient

Le ministre Sajjan ainsi que les députés James Bezan et Michel Boudrias ont conclu aujourd’hui une visite fructueuse en Italie et au Koweït.

Pendant leur séjour, ils ont assisté à une cérémonie qui s’est déroulée le 16 décembre 2019, au cours de laquelle la commodore Josée Kurtz de la Marine royale canadienne a cédé le commandement du 2e Groupe maritime permanent de l’OTAN (SNMG2) au contre‑amiral Paolo Fantoni de la marine italienne. Le ministre Sajjan a tenu des réunions avec des membres des FAC en Italie et au Koweït afin de les remercier pour leur service et leur professionnalisme, surtout pendant la période des Fêtes alors qu’ils sont loin de chez eux et de leurs proches.

Bravo Zulu à Commodore Kurtz. Votre service aux commandes du 2e Groupe Permanent de @NATO depuis les 6 derniers mois a été exemplaire. Tous les Canadiens peuvent être fiers de votre leadership et de votre service. Bon vent et bonne mer au NCSM Halifax. pic.twitter.com/tb9dLbbZ6U — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) December 16, 2019

Le Canada est déterminé à renforcer ses efforts multilatéraux afin de rendre le monde plus sûr, plus juste, plus prospère et plus durable. Ceux et celles qui portent l’uniforme des Forces armées canadiennes (FAC) appuient cet engagement en travaillant sans relâche pour défendre le pays et promouvoir les valeurs et les intérêts canadiens au pays et à l’étranger.

Lors de leur séjour en Italie, le ministre et les deux députés ont visité le cimetière de guerre de Cassino, le monument Le Prix de la paix, ainsi que le cimetière de guerre canadien de la Moro, où ils ont déposé des couronnes et rendu hommage à ceux et celles qui ont fait le sacrifice ultime. Au cours de sa visite au Koweït, le ministre a rencontré Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, premier ministre du Koweït, et Ahmad Mansour Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, vice‑premier ministre et ministre de la Défense du Koweït, afin de discuter de priorités communes en matière de défense. Il a également rencontré Ulrich Shannon, l’ambassadeur du Canada en Irak, et Louis-Pierre Emond, l’ambassadeur du Canada au Koweït, pour discuter de la menace persistante que représente Daech et des opérations de la Coalition et de l’OTAN en Irak. Le ministre Sajjan a aussi assisté à des séances d’information animées par le brigadier‑général Michel-Henri St-Louis, commandant de la Force opérationnelle interarmées – IMPACT, et la major‑général Jennie Carignan, commandante de la mission de l’OTAN en Irak, pour en savoir davantage sur les progrès réalisés dans le cadre des deux missions et les activités de renforcement des capacités du Canada en Jordanie et au Liban.

Le Canada & le Koweït sont proches. J’ai rencontré le Min. de la Défense, Ahmad Mansour Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et le Premier Ministre Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah pour parler de la création de plus de coopération entre nos pays & de l’endossement des principes de Vancouver. pic.twitter.com/92SRI8cMJl — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) December 20, 2019

Partout dans le monde, les ambassades & bureaux du Canada sont gérés par des gens intelligents & dévoués. Avec ambassadeur @LPEmond99 & les députés @JamesBezan & @MichelBoudrias, j’ai rencontré les gens de @CanadaKoweit. Merci pour le travail que vous faites au nom des Canadiens. pic.twitter.com/ql26Wu33hV — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) December 19, 2019

Pendant que le temps des fêtes arrive au Canada, @jamesbezan @michelboudrias & moi commémorons les Canadiens qui ont servi dans la bataille d’Ortona, commencée 20 Décembre 1943. Il y a 76 ans, ils ont libéré la ville & son peuple, leur sacrifice est ancré dans la mémoire de tous pic.twitter.com/S5MOkQ7ObG — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) December 18, 2019

Citation

« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui portent l’uniforme des Forces armées canadiennes, ainsi que leurs familles, pour leur service envers notre pays. Le travail que vous accomplissez tous les jours contribue à protéger la population canadienne et à renforcer les droits de la personne et montre à nos amis et alliés que nous sommes prêts à travailler côte à côte avec eux. À tous nos militaires ainsi qu’à leurs familles, je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses Fêtes et je vous offre mes meilleurs vœux en cette période des Fêtes. »

L’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En bref

· Le SNMG2 est l’une des quatre forces maritimes multinationales à haut niveau de préparation de l’OTAN et est composé de navires de pays alliés. Ces navires sont à la disposition de l’OTAN en permanence pour accomplir différentes tâches, allant de la participation à des exercices à des missions opérationnelles; ils assurent notamment la surveillance des voies maritimes et des approches et fournissent une capacité pour répondre aux situations d’urgence.

· La commodore Josée Kurtz a assumé le commandement du SNMG2 pendant six mois, soit de juin à décembre 2019. Sous le commandement de cette dernière, le SNMG2 a participé à six exercices, visité 23 ports et passé 121 jours en mer.

· L’opération IMPACT est la contribution des FAC à la coalition mondiale contre Daech dirigée par les États‑Unis ainsi qu’à la mission de l’OTAN en Irak. Dans le cadre de l’opération IMPACT, les FAC offrent de l’instruction, des conseils et de l’aide aux forces de sécurité irakiennes, elles contribuent au renforcement des capacités des forces régionales, en plus d’effectuer des opérations aériennes et d’appuyer la Coalition en mettant à sa disposition un personnel extrêmement compétent.

· La mission de l’OTAN en Irak a été annoncée pour la première fois au Sommet de Bruxelles en juillet 2018 en réponse à une demande du gouvernement irakien. Jusqu’à maintenant, près de 250 membres des FAC ont participé à cette mission. Le Canada commande la mission de l’OTAN en Irak pour une deuxième année. Le major‑général Dany Fortin a transféré le commandement à la major‑général Jennie Carignan en novembre 2019.

· La mission de l’OTAN en Irak est une mission consultative et de formation non reliée au combat, conçue pour aider à mettre en place des institutions irakiennes de défense et de sécurité plus efficaces et plus durables. Elle est fondée sur le partenariat et l’inclusion, ainsi que sur le plein respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Irak. Elle vise à aider ce pays à renforcer ses écoles et ses institutions militaires et à faire progresser la réforme du secteur de la sécurité.

· Le commandement du SNMG2 par la commodore Kurtz et le commandement de la mission de l’OTAN en Irak par la major‑général Carignan constituent une démonstration concrète de l’engagement du Canada à l’égard des femmes, de la paix et de la sécurité.