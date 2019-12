Message de la gouverneure générale aux membres des Forces armées canadiennes et du service extérieur canadien

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La période des Fêtes est un moment de réjouissance. Un moment pour profiter d’une pause bien méritée. Pour se regrouper et se ressourcer. C’est aussi un moment pour donner et partager, et la majorité des Canadiens célèbreront avec leur famille et leurs amis. Mais pas tous – en particulier les hommes et les femmes qui servent notre pays au sein des Forces armées canadiennes et du Service extérieur canadien.

Durant la dernière année, j’ai eu le privilège de rencontrer et de travailler avec plusieurs d’entre vous, au Canada ou à l’étranger, et de constater directement votre immense contribution. Que vous soyez des militaires en déploiement ou que vous travailliez pour le service extérieur dans l’un des 260 établissements canadiens dispersés à travers le monde, vous fournissez des services essentiels – tout en faisant la promotion de valeurs communes et en faisant avancer les intérêts du Canada, et ce chaque jour, dans un esprit de collaboration et de respect.

A holiday visit to thank those members of @CanadianForces who, every day, make Canada proud. 🇨🇦

Une visite des Fêtes pour remercier les membres des @ForcesCanada qui, chaque jour, font la fierté du Canada. #OpREASSURANCE pic.twitter.com/aBgeHz3CZp — GGJuliePayette (@GGJuliePayette) December 23, 2019

La diplomatie – y compris la diplomatie qui s’exerce pour des besoins de défense et en milieux opérationnels — peut être une tâche fort exigeante en ce monde de plus en plus complexe qui est le nôtre. Tous ceux qui sont déployés à l’étranger doivent ajuster leur vie en fonction du service et de l’engagement qu’on leur demande, souvent au prix de contraintes importantes pour la famille, parfois à des risques considérables, et toujours, loin du pays.

Bien que le succès de notre engagement international et de nos relations avec nos partenaires puisse différer dans l’approche, son impact et sa qualité reposent presque uniquement sur l’investissement personnel de chacun. Vous bâtissez la confiance des autorités locales, des forces armées et des citoyens des pays où vous servez. Vous les aidez, les assistez, les accompagnez, les soutenez et participez à leur formation. En tous points, vous représentez le Canada avec distinction et dévouement.

Christmas on deployment with @GGJuliePayette and @CDS_Canada_CEMD issued BBQ and candy canes. / Célébrer Noël en déploiement avec un repas barbecue et des cannes de Noël servis par la @GGJuliePayette et le @CDS_Canada_CEMD #OpREASSURANCE #WeAreNATO pic.twitter.com/aBbtgfX7Il — General Jonathan Vance (@CDS_Canada_CEMD) December 23, 2019

Pour cela, et pour tout ce que vous faites pour la nation, je vous remercie, vous et votre famille, et je vous félicite. Votre travail est essentiel et votre intégrité, votre courage et votre engagement nous honorent. Vous êtes tous des ambassadeurs extraordinaires de notre pays.

Alors qu’on entame les Fêtes et qu’on fera bientôt place à une nouvelle année et à une nouvelle décennie – 2020 – sachez que vous portez avec fierté les couleurs d’une nation reconnaissante.

Meilleurs vœux pour la nouvelle année, à vous et à vos proches.