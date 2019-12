Suprémacisme blanc: enquête sur des cadets de West Point

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La prestigieuse école militaire de West Point a annoncé avoir lancé une enquête sur certains de ses élèves, filmés en train de faire d’une main le signe «OK», lié aux suprémacistes blancs, lors d’un match de football ce week-end.

Peu avant cette prestigieuse rencontre annuelle entre l’armée de terre et la Navy, auquel a assisté le président Donald Trump samedi, au moins deux cadets de l’école militaire ainsi qu’un aspirant de l’Académie navale ont été filmés en train de former le signe «OK» – pouce et index joints tandis que les trois autres doigts restent tendus – derrière un commentateur en direct sur la chaîne ESPN.

The United States Naval Academy and United States Military Academy are investigating whether a hand gesture flashed by a midshipman and several cadets during a TV broadcast Saturday was meant to be a sign for "white power." https://t.co/sO5kw1JRSR — KLFY NEWS 10 (@KLFY) December 16, 2019

«L’académie militaire est pleinement engagée dans la formation de leaders au caractère qui incarne les valeurs de l’armée», a déclaré le lieutenant général à la tête de West Point, Darryl Williams.

«J’ai nommé un officier […] pour mener une enquête administrative sur les faits, circonstances et intentions des cadets en question», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Une porte-parole de l’académie navale, basée à Annapolis dans le Maryland, a également dit aux médias étudier l’incident.

Ce signe pourtant ordinaire est devenu populaire au sein des suprémacistes blancs, selon l’association de lutte contre l’antisémitisme ADL (Anti-Defamation League).

Il s’est répandu dans les cercles d’extrême droite et est parfois utilisé par des supporters de Donald Trump, qui n’en connaissent pas toujours l’origine, explique l’ADL.

As an American,

As a Navy Dad,

As a decent human being…



…you hate to see racist West Point cadets emboldened by the presence of the Racist-inChief at an #ArmyNavyGame to throw up the "White Power" sign on national TV.



Disgusting. pic.twitter.com/4LbB5Veoa7 — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) December 14, 2019

L’extrémiste australien Brenton Tarrant, auteur du carnage dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, l’avait utilisé lors de son arrivée au tribunal en mars 2019.

L’année dernière, un officier des garde-côtes avait été réprimandé pour avoir fait ce signe à la télévision.