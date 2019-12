Washington accuse Maduro de vouloir «stopper» la réélection de Guaidó

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les États-Unis promettent de «renforcer» leurs sanctions contre le président du Venezuela Nicolas Maduro, accusé de tout faire pour empêcher la réélection de l’opposant Juan Guaidó à la tête de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale, considérée par le gouvernement américain comme «la dernière institution démocratique au Venezuela», doit élire le 5 janvier son président pour 2020. L’an dernier, c’est le jeune Juan Guaidó qui avait été élu, fédérant l’opposition avant d’être adoubé comme président par intérim du pays en crise par les États-Unis et plus de 50 autres États.

Mais près d’un an plus tard, malgré des sanctions draconiennes, Washington n’est pas parvenu à pousser au départ le dirigeant socialiste Nicolas Maduro.

«Au cours de l’année 2019, l’Assemblée nationale a été la cible d’attaques du régime Maduro pour l’empêcher de fonctionner» et «ces attaques ont augmenté ces dernières semaines», a dénoncé vendredi l’émissaire américain pour le Venezuela Elliott Abrams.

Special Representative Abrams: The Maduro regime fears free elections, so pressure is needed to get the free elections that can bring #Venezuela out of the repression and poverty that have been the hallmark of the Maduro years. pic.twitter.com/mUUqotgQpj