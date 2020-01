Changements aux médailles de service

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Dans le cadre de l’initiative no 7 de la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement (PSE 7), le gouvernement du Canada procède à la modernisation du système de distinctions honorifiques et de reconnaissance des Forces armées canadiennes (FAC) pour veiller à ce que le service des militaires soit reconnu d’une manière plus appropriée et opportune.

Cette initiative comprend la modernisation du cadre de reconnaissance du service outre-mer. L’objectif est d’assouplir les critères d’admissibilité des médailles de service afin de les rendre plus accessibles, pour s’assurer que les membres des FAC reçoivent une reconnaissance appropriée pour leur participation et leur soutien direct aux opérations.

Dans le cadre de cette initiative, des changements à la liste d’admissibilité à la Médaille du service spécial (MSS) avec barrette de l’ OTAN ainsi qu’une réduction des critères de temps à 45 jours pour les barrettes OTAN et EXPEDITION de cette même médaille ont été annoncés le 18 février 2018, dans le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 001/20 (lien accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale).

Le gouvernement a récemment approuvé un certain nombre de mesures supplémentaires pour respecter l’intention exprimée :

Les critères de temps pour l’Étoile de campagne générale (ÉCG), la Médaille du service général (MSG) et la Médaille du service opérationnel (MSO) ont été réduits afin que les participants puissent continuer à être reconnus à la lumière des nouveaux modes de déploiement selon lesquels les membres des FAC sont plus souvent déployés pendant de courtes périodes. Chaque ruban de chacune de ces médailles comporte un nouveau critère de temps commençant à une date opérationnelle récente appropriée (après l’Afghanistan), conformément au tableau ci-dessous. Il existe des mesures de transition qui garantissent que toute personne qui sert au moins un jour admissible après la date indiquée est autorisée à cumuler tout temps accumulé antérieurement en vue de satisfaire aux nouveaux critères d’admissibilité des médailles. Les critères des barrettes de rotation ne seront pas touchés par ces changements, ce qui signifie que la première barrette continuera d’être attribuée après un total de 210 jours admissibles, tandis que les barres suivantes seront attribuées pour chaque période de 180 jours admissibles par la suite.

L’admissibilité à la MSS – qui était jusqu’à présent réservée aux membres des FAC – a été élargie de manière à ce qu’il soit possible de la remettre à des civils canadiens et à des membres de forces alliées travaillant sous les ordres des FAC depuis le 29 avril 2014, et ce, afin qu’elle permette, à l’instar d’autres médailles de service modernes, de reconnaitre tous les membres de l’Équipe de la Défense jouant un rôle clé dans le succès de nos opérations. Les restrictions concernant les visites dans le théâtre ont été réduites. Par conséquent, les visites d’aide technique, les visites d’inspection d’état-major, les visites d’aide d’état-major et les visites de spécialistes dans le théâtre seront désormais créditées à la médaille de service appropriée. Les visites à des fins de commandement, de familiarisation, de leadership et de moral demeurent inadmissibles.

Ces changements permettront de s’assurer que la reconnaissance s’adapte à la nature évolutive des opérations actuelles et futures des FAC et que les médailles de service demeurent une récompense digne et atteignable pour le personnel, tout en préservant la valeur symbolique et le respect qu’elles évoquent.

Veuillez consulter le CANFORGEN 001/20 (lien accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale) ou le tableau des distinctions honorifiques pour de plus amples renseignements.

Pour la commodité de tous, nous reproduisons ici le CANFORGEN 001/20

