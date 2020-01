Consultation en ligne sur la conception du Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Afin de créer un monument qui a un sens pour tous les Canadiens et d’aller de l’avant avec la prochaine étape de planification et de construction du Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan, Anciens Combattants Canada a lancé une consultation en ligne.

Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’avoir un lieu pour rendre hommage aux plus de 40 000 Canadiens en uniforme – ainsi que des centaines de civils et représentants gouvernementaux – qui ont servi en Afghanistan entre 2001 et 2014. Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan sera érigé pour reconnaître le dévouement et les sacrifices de ceux qui ont servi en Afghanistan, ainsi que le soutien qu’ils ont reçu ici au pays.

Les vétérans, les membres des Forces armées canadiennes, les membres des services policiers, les civils et les familles de ceux qui ont servi en Afghanistan, ainsi que les membres des communautés autochtones et les autres Canadiens sont invités à se prononcer sur les lignes directrices relatives à la conception du monument.

La consultation en ligne sera accessible du 2 au 20 janvier 2020. La rétroaction aidera à orienter l’élaboration des lignes directrices pour concevoir le monument, lesquelles serviront à guider les équipes de conception dans l’élaboration de leurs concepts.

Plus tard cette année, d’autres consultations publiques sur les concepts élaborés par les équipes finalistes auront lieu avant la sélection et l’annonce de la conception retenue pour le monument.

Citations

«Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan sera érigé pour reconnaître le dévouement et les sacrifices de ceux qui ont servi en Afghanistan, ainsi que le soutien qu’ils ont reçu ici au pays. Votre opinion compte. J’invite donc tous les Canadiens, et en particulier les vétérans et leur famille, à faire part de leurs réflexions sur les aspects relatifs à la conception du monument. Votre rétroaction nous aidera à créer un monument qui permettra aux générations futures d’en apprendre davantage sur la mission du Canada en Afghanistan.»

L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref