En Irak, l’«aventurisme» de Washington ravive les douloureux souvenirs de l’occupation

Des factions armées appellent à la fin de la présence américaine, des responsables irakiens dénoncent une violation de la souveraineté nationale: l’«aventurisme» de Washington pour reprendre la main en Irak rappelle les années qui ont suivi son invasion de 2003.

L’analogie est telle dans les esprits que le patron des Nations unies Antonio Guterres n’a pas hésité à jouer sur cette corde après l’assassinat à Bagdad d’un puissant général iranien Qassem Soleimani et d’un des principaux commandants de la milice Hachd al-Chaabi, l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis.

« Le monde ne peut se permettre une nouvelle guerre dans le Golfe », a-t-il dit.

En faisant rouler les tambours de la guerre face à Téhéran, Washington n’est pas parvenu à s’attirer la sympathie d’une classe politique, pourtant divisée sur l’influence grandissante de l’Iran. Au contraire, les rangs de ses adversaires se sont resserrés, affirment les spécialistes.

« La rhétorique de l’anti-américanisme est de retour », assure à l’AFP Renad Mansour, analyste pour Chatham House.

« Elle avait été mise de côté parce que les Etats-Unis jouaient un rôle moins important en Irak, mais avec l’assassinat de Soleimani, ceux qui jusqu’ici tentaient de mobiliser autour de l’anti-américanisme sans y parvenir, ont maintenant les arguments pour », explique-t-il.

Politique « aventureuse »

Alors qu’il y a quelques jours encore ils s’affrontaient politiquement, « le grand ayatollah Ali Sistani, Moqtada Sadr, l’armée irakienne, le Premier ministre et même des manifestants anti-pouvoir ont condamné » le raid américain, souligne Fanar Haddad, expert de l’Irak à l’Université de Singapour.

« Certains s’imaginent que vendredi a coupé les ailes de l’Iran en Irak: c’est le contraire qui est le plus probable », dit-il.

Pour M. Mansour, « les Etats-Unis n’avaient rien fait d’aussi agressif depuis longtemps, donc cela a ravivé les souvenirs de l’occupation militaire américaine en Irak ».

Au point que le turbulent leader chiite Moqtada Sadr, qui tentait depuis des années de faire oublier son image de chef de milice pour endosser le costume du populiste préférant la voix des urnes, n’a pas hésité à réactiver son Armée du Mehdi.

Cette milice –qui a semé la terreur parmi les soldats américains jusqu’à sa dissolution après sa dure répression par le gouvernement il y a une dizaine d’années– a repris vie, sans que l’Etat ou ses adversaires politiques n’y trouvent à redire.

Car, en assassinant Abou Mehdi al-Mouhandis, « les Etats-Unis se sont engagés dans un conflit avec une des composantes des forces régulières irakiennes », souligne l’expert Nick Heras.

D’après un autre spécialiste de l’Irak, Hicham al-Hachémi, cette politique « aventureuse » a été décidée à Washington parce que « l’administration Trump se rend compte que les Etats-Unis ne sont plus l’acteur le plus puissant en Irak, face à des factions qui ont démultiplié leurs capacités grâce à la guerre contre les jihadistes ».

Aujourd’hui, en plus d’avoir constitué des arsenaux et juteux butins de guerre, les paramilitaires partis au front ont troqué leur uniforme contre des costumes de députés, de ministres ou de conseillers.

« Ces factions ont maintenant une aile politique et gouvernementale, des médias, de l’argent, des relations, de l’expérience, un armement, des ressources humaines et des partisans » qu’ils peuvent mobiliser aisément, comme lors de l’attaque mardi contre l’ambassade américaine, poursuit M. Hachémi.

« Souveraineté nationale »

Et désormais, ils ont pour eux l’argument de la souveraineté nationale et de la rupture par les Etats-Unis du cadre légal de leur présence en Irak.

Une cause qu’ils pourront aisément défendre dès dimanche au Parlement pour légaliser un départ des Américains. Chose que les pro-Iran ont déjà tenté à plusieurs reprises d’obtenir, en vain.

Face à eux, « l’administration américaine n’a pas d’objectif cohérent », renchérit M. Mansour.

Un reproche déjà fait aux Américains lors de leur invasion du pays en 2003, de nombreuses voix en Irak et ailleurs les accusant de n’avoir pas eu de plan pour l’après-Saddam Hussein.

D’ailleurs, assure à l’AFP Ramzy Mardini de l’Institute of Peace, le raid contre Soleimani et Mouhandis est « très probablement le résultat d’une mauvaise appréciation » de la situation en Irak.

D’un côté, « l’Iran n’avait pas anticipé que le risque d’une nouvelle prise d’otage d’une ambassade l’impliquant, changerait les règles pour les Américains ».

De l’autre, « Washington a vu dans l’attaque contre son ambassade » –qui a pris fin un peu plus de 24 heures après son début, sur ordre direct du Hachd– « comme une menace réelle plutôt que comme un signal de dissuasion iranien ».

Depuis le raid américain de vendredi, un nouveau rapport de force s’établit dans l’Irak post-Soleimani, estiment les experts.

« Avant, on débattait de savoir qui de l’Iran ou des Etats-Unis avait le plus d’influence en Irak. Aujourd’hui, l’Iran a clairement pris l’avantage », affirme M. Mansour. « Plus personne ne se pose la question. »

La foule conspue les Etats-Unis aux obsèques du général iranien tué

Les obsèques à Bagdad de Qassem Soleimani et de Abou Mehdi al-Mouhandis, le 4 janvier 2020. [AFP]

Des milliers d’Irakiens dont des dirigeants de l’Etat ont participé samedi à Bagdad aux obsèques du puissant général iranien Qassem Soleimani tué dans un raid américain en Irak, qui fait redouter une nouvelle escalade entre l’Iran et Etats-Unis.

Craignant des représailles, la coalition internationale antijihadistes emmenée par les Etats-Unis a réduit ses opérations et renforcé la sécurité de ses bases en Irak, a indiqué un responsable américain.

Quelques heures après le raid vendredi qui a également coûté la vie à un commandant irakien des paramilitaires pro-iraniens du Hachd al-Chaabi, les Etats-Unis ont annoncé le déploiement de 3.000 à 3.500 soldats supplémentaires dans la région pour renforcer la sécurité des soldats et diplomates américains.

Avant l’aube, un nouveau raid a visé au nord de Bagdad un convoi du Hachd al-Chaabi, a annoncé la télévision d’Etat, en accusant les Etats-Unis. Il y a eu « des morts et des blessés », a assuré le Hachd.

Un porte-parole de la coalition antijihadistes emmenée par les Etats-Unis a assuré à l’AFP qu' »aucun raid américain ou de la coalition n’avait eu lieu ». Avant lui, le colonel Myles Caggins, s’exprimant uniquement au nom de la coalition, avait dit que « la coalition n’a PAS mené de raids au nord de Bagdad ces derniers jours ».

L’assassinat dans une attaque de drone américaine vendredi à Bagdad de Soleimani, l’architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et d’Abou Mehdi al-Mouhandis, l’homme de l’Iran en Irak, près de l’aéroport de Bagdad, a fait craindre une conflagration.

Téhéran a promis « une dure vengeance au bon endroit et au bon moment » après la mort de Soleimani, chef de la Force Qods des Gardiens de la révolution, chargée des opérations extérieures d’Iran. L’attaque, qui suscite un fort sentiment anti-américain en Irak, a tué au total 10 personnes, cinq Irakiens et cinq Iraniens.

« Mort à l’Amérique », a scandé une dense foule dans le quartier chiite de Kazimiya à Bagdad, massée autour des cercueils du général iranien, de son lieutenant irakien et des huit autres victimes, leurs funérailles devant être l’occasion d’une nouvelle démonstration de force de Téhéran et de ses alliés locaux.

« Dure vengeance »

Les cercueils ont ensuite été transportés dans des pick-up blancs dans le quartier de Jadriya bordant l’ultrasécurisée Zone verte de Bagdad, escortés par la foule sous une nuée de drapeaux blanc du Hachd et jaune des brigades du Hezbollah, sa faction la plus radicale.

Les pick-up sont ensuite entrés dans la Zone verte, où l’ambassade américaine avait été attaquée mardi par des partisans du Hachd. Mais la foule est restée aux portes de la Zone.

Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi, Hadi al-Ameri, patron des pro-Iran au Parlement, Faleh al-Fayyadh, chef officiel du Hachd, l’ex-Premier ministre Nouri al-Maliki et des chefs de factions chiites étaient présents aux obsèques dans la Zone verte.

Les chefs du Hachd se sont montrés en public après des rumeurs sur la mort de plusieurs d’entre eux dans le raid de samedi, qui ont été démenties.

Les 10 corps devaient être ensuite acheminés à Kerbala et Najaf, deux villes saintes chiites plus au sud, pour des dernières prières avant l’enterrement de Mouhandis et le transfert en soirée du corps de Soleimani en Iran.

Là, Qassem Soleimani sera enterré mardi dans sa ville natale de Kerman (centre) à l’issue de trois jours de cérémonies d’hommage en Iran.

Le guide iranien Ali Khamenei et le président iranien Hassan Rohani, qui ont promis de venger sa mort, ont rendu des visites séparées à la famille Soleimani vendredi pour lui présenter leurs condoléances.

Les Etats-Unis ont commis leur « plus grave erreur » en tuant Soleimani, a averti le Conseil suprême de la sécurité nationale, plus haute instance sécuritaire d’Iran.

Justifiant l’ordre de le tuer, le président américain Donald Trump a affirmé avoir agi pour « arrêter » une guerre et assuré que Soleimani préparait des attaques « imminentes » contre diplomates et militaires américains.

L’assassinat du général iranien est survenu deux jours après l’attaque de l’ambassade lors du cortège funéraire de 25 combattants d’une faction du Hachd tués dans un bombardement américain en Irak dimanche, en représailles à des attaques à la roquette contre des installations abritant des Américains en Irak.

Ces attaques, dont l’une a tué le 27 décembre un sous-traitant américain, ont été attribuées par Washington aux paramilitaires pro-iraniens.

« Acte de guerre »

Les Etats-Unis ont commis un « acte de guerre » contre l’Iran, a affirmé l’ambassadeur iranien à l’ONU Majid Takht Ravanchi. « Il y aura certainement une vengeance, une vengeance dure ».

Après l’escalade inédite américaine, l’Irak redoute de devenir selon les experts un champ de bataille pour ses deux alliés, l’Iran et les Etats-Unis, des ennemis jurés.

La mort de Soleimani a créé un consensus rare contre les Etats-Unis dans un Irak déchiré depuis plus de trois mois par une révolte populaire contre le pouvoir et la mainmise de l’Iran.

Parce que Washington a « violé la souveraineté de l’Irak », selon les mots des plus hauts dirigeants de l’Etat, le Hachd a appelé ses combattants à se « tenir prêts ».

Le turbulent leader chiite irakien Moqtada Sadr a réactivé sa milice dissoute après avoir harcelé l’occupant américain en Irak (2003-2011).

Et Hadi al-Ameri a exhorté à « bouter les troupes étrangères » hors d’Irak. Les députés doivent se réunir dimanche et pourraient dénoncer l’accord irako-américain qui encadre la présence de 5.200 soldats américains sur le sol irakien.

L’allié libanais de Téhéran, le Hezbollah, a promis « un juste châtiment » aux « assassins ». Et au Yémen, les rebelles Houthis, soutenus par Téhéran, ont appelé à des « représailles rapides ».

Dans les grandes capitales, l’inquiétude domine. Moscou et Paris ont dit s’inquiéter du risque « d’aggraver sérieusement la situation » au Moyen-Orient. Pékin et Londres ont appelé à la « désescalade ».