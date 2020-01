En Irak, Washington fait cavalier seul et agace ses alliés à Bagdad

Temps de lecture estimé : 6 minutes

L’assassinat de Soleimani sur ordre de Donald Trump a porté un rude coup aux relations de Washington avec ses partenaires à Bagdad : les alliés étrangers de la coalition antijhadistes se demandent comment réparer les dégâts, et les Irakiens veulent désormais expulser les troupes américaines.

Ajoutant un peu plus à la confusion, lundi soir, le commandement américain à Bagdad a informé les Irakiens du retrait de ses troupes… avant que Washington n’évoque une lettre envoyée par erreur !

Pour les États-Unis, le tir de drone qui a pulvérisé le 3 janvier les voitures de Qassem Soleimani et d’Abou Mehdi al-Mouhandis, patron des paramilitaires pro-Iran en Irak est un point marqué pour « la paix et la stabilité » au Moyen-Orient.

Mais, pour les diplomates occidentaux en Irak et les gradés américains sur le terrain, c’est une tout autre page, de fureur et de chaos, qui s’ouvre.

«Cette frappe a été une surprise pour nous tous », assure à l’AFP un diplomate occidental sous le couvert de l’anonymat.

«C’est maintenant très compliqué de parler avec les Américains. Nous parlons beaucoup entre membres de l’Union européenne, mais les Américains sont pris par leurs propres problèmes ».

La frappe de drone est survenue en pleines vacances de fin d’année à Bagdad, désertée par la plupart des ambassadeurs, laissant des chancelleries en ébullition tentant de dénouer les fils d’un assassinat dont la déflagration pourrait dépasser le seul Moyen-Orient.

La plupart des diplomates refusent aujourd’hui de discuter publiquement des relations au sein de la coalition antidjihadistes emmenée par Washington.

«Dans la m…»

De son côté, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo n’hésite pas à se monter accusateur sur la chaîne Fox News, porte-voix des républicains de Donald Trump: «les Européens n’ont pas été aussi utiles que j’aurais espéré» dans le sillage de cette opération ciblée, a-t-il dit.

«Les Britanniques, les Français, les Allemands, tous doivent comprendre que ce que nous avons fait a permis également de sauver des vies en Europe», a-t-il argué.

Et le fossé ne se creuse pas seulement entre diplomates. Les militaires de la coalition antidjihadistes emmenée par les Américains aussi le voient s’élargir.

«On dirait qu’on a mis nos alliés occidentaux “dans la merde”», lâche, amer, un responsable militaire américain en Irak.

Depuis l’assassinat de Soleimani et Mouhandis, le Parlement irakien a voté l’expulsion des forces de la coalition antidjihadistes – surtout des 5200 soldats américains en son sein – et les tirs incessants de roquettes ont forcé l’OTAN et la coalition à se consacrer uniquement à leur protection.

Dans les couloirs des états-majors, les Américains rasent les murs, assure un autre responsable militaire américain à l’AFP.

Les autres membres de la coalition «ne nous regardent plus dans les yeux». « Imaginez, vous appartenez à une équipe et un type tout seul décide de frapper dans son coin !», dit-il.

Quant aux Irakiens, ils sont en pleine «crise de confiance», assure un responsable des services de sécurité irakiens.

En fait, assure-t-il, «les Irakiens et les Américains ont quasiment cessé de se parler», affirme-t-il à l’AFP.

«Aveuglement total»

Pire encore, la frappe américaine a mis en danger l’ensemble des forces de la coalition, leurs États et leurs représentants, pour beaucoup basés dans la Zone verte où se trouve l’ambassade américaine, récemment attaquée par des milliers de pro-Iran et des tirs de roquettes à répétition, assurent diverses sources.

«Que ce soit intentionnel ou pas, les États-Unis ont créé une menace au-dessus des têtes de leurs alliés sur le terrain – civils comme militaires », assure à l’AFP Robert Ford, chercheur au Middle East Institute.

Lui-même en poste à l’ambassade américaine dans les années 2000, M. Ford avoue ne pas saisir la stratégie américaine, avec une administration Trump qui ne travaille pas en coordination ni avec ses troupes sur le terrain ni avec ses alliés, et les laisse «gérer seuls les conséquences» des décisions prises à Washington.

«L’administration Trump demande à ses alliés européens de lui signer un chèque en blanc alors même que les États-Unis ont été incapables de présenter un plan sur le long terme pour l’Iran», assure M. Ford.

Pour Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po à Paris, comme en 2003 lorsqu’ils envahissaient l’Irak, les États-Unis sont dans un «aveuglement total quant aux conséquences immédiates d’un coup de force américain à Bagdad».

«Le plus troublant dans l’escalade américaine est l’absence de toute stratégie proprement irakienne, ce qui ne peut que déstabiliser les alliés des États-Unis» au sein de la coalition, assure à l’AFP ce spécialiste du Moyen-Orient.

Pendant ce temps, l’Iran désigne dorénavant toutes les forces américaines comme «terroristes»

Le processus d’«expulsion des États-Unis de la région a commencé », a lancé à la foule de Kerman le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution mardi lors de l’enterrement du général iranien Qassem Soleimani dans le sud-est de l’Iran où une foule réclamait vengeance aux cris de « Mort à l’Amérique », pendant l’hommage au militaire tué en Irak par la frappe américaine.

«Nous allons nous venger […] S’ils (frappent de nouveau) nous mettrons le feu à ce qu’ils adorent», a-t-il dit sur un ton énigmatique. «Eux-mêmes savent bien de quels lieux je parle».

Le Parlement iranien a pour sa part adopté mardi en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme «terroristes» après l’assassinat de Soleimani.

Il a pour ce faire modifié une loi récente qui déclarait « terroristes » les forces américaines déployées de la Corne de l’Afrique à l’Asie centrale en passant par le Moyen-Orient. La dénomination est désormais étendue à l’ensemble des forces américaines, aux responsables de l’assassinat de Soleimani, et à toute personne physique ou morale impliquée dans sa mort.

«Le martyr Qassem Soleimani est plus puissant et vivant maintenant qu’il est mort», et « plus dangereux pour l’ennemi », a assuré le chef des Gardiens devant les cercueils de l’officier et de son bras droit, le général de brigade Hossein Pourjafari, exposés parmi des gerbes de fleurs sur la place Azadi de Kerman.

Élevé à titre posthume au grade de général de corps d’armée, inusité depuis des années en Iran, l’officier est largement considéré dans son pays comme un héros pour le combat qu’il a mené contre les djihadistes du groupe État islamique (EI) en Irak et en Syrie. Cela a permis, aux yeux des Iraniens, à leur nation multiethnique d’éviter la désintégration qu’ont connue à ses portes, l’Irak, la Syrie ou l’Afghanistan.

À Kerman, on a attendu toute la nuit sur les lieux pour être présent.

«Nous sommes ici pour rendre hommage au grand commandant de la Défense sacrée», dit Hemmat Dehghan, en faisant allusion au rôle de Soleimani dans la défense du pays pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988).

Il «était aimé non pas simplement à Kerman ou en Iran, mais dans le monde entier», assure à l’AFP cet ancien combattant de 56 ans.

«Désescalade» ?

Le monde entier, les musulmans, les chiites, l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan et tout particulièrement l’Iran, tous lui doivent beaucoup pour leur sécurité », ajoute cet homme, affirmant être venu de Chiraz, à plus de 500 km.

«Depuis l’assassinat de Soleimani, le monde entier redoute une nouvelle déflagration majeure au Moyen-Orient.

Alors que les principaux dirigeants civils, religieux et militaires iraniens se relaient pour annoncer une vengeance terrible, les appels à la «désescalade» se multiplient de par le monde.

L’ancien président français François Hollande a considéré que le président américain Donald Trump avait «mis le monde en danger» avec sa décision «plus que malencontreuse» d’éliminer le général.

Dans ce climat hypertendu suivant des mois de pression entre Washington et Téhéran, sur fond d’escalade militaire dans le Golfe et de tensions autour de la question nucléaire iranienne, les États-Unis ont créé la confusion lundi en transmettant par erreur aux autorités irakiennes une lettre annonçant des préparatifs en vue du retrait de leurs soldats déployés en Irak.

La lettre faisait référence à un vote dimanche du Parlement irakien exhortant le gouvernement à expulser les troupes étrangères d’Irak après la colère provoqué dans ce pays par la frappe ayant tué le général Soleimani.

Mais le ministre de la Défense américain Mark Esper l’a assuré dans une mise au point devant la presse: «Aucune décision n’a été prise de quitter l’Irak. Point.»

Et les factions armées d’Irak veulent s’unir en un front anti-Américains

Une faction pro-Iran a affirmé mardi à Bagdad que les groupes armés irakiens pro-Iran allaient unir leurs rangs « aujourd’hui ou demain » pour lutter contre la présence américaine dans la région, après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani.

« Nous allons regrouper les factions de la résistance en une seule entité pour réagir face à Washington », prévient dans un communiqué Nasser al-Chemmari, numéro deux de Noujaba, l’une des factions pro-Iran les plus radicales du Hachd al-Chaabi.

Cette coalition regroupe des paramilitaires pro-Iran désormais intégrés aux forces de sécurité irakiennes et son numéro deux, Abou Mehdi al-Mouhandis, a été tué vendredi avec Soleimani dans une frappe américaine à Bagdad.

Déjà, le leader chiite Moqtada Sadr a réactivé son Armée du Mehdi, qui avait tué des dizaines de soldats américains lors de l’occupation des Etats-Unis à partir de 2003, avant d’être réprimée et dissoute. Et il a appelé aussi à l’union des « factions irakiennes de la résistance ».

Son ancien lieutenant Qaïs al-Khazali, qui était devenu son grand ennemi, est aujourd’hui sur la même ligne. Chef du groupe Assaïb Ahl al-Haq, il a promis aux Américains « l’enfer au-dessus de leurs têtes ».

« Nous sommes en contact avec le Hezbollah et l’Iran », a également indiqué M. Chemmari, en référence au mouvement chiite libanais, pilier de l’axe pro-Iran.

« La bataille est arrivée aujourd’hui au coeur des pays alliés de Washington dans la région qui poussent pour que nous soyons attaqués », poursuit-il, en référence à Israël et aux pays du Golfe.

« Nous allons mener une guerre contre la présence américaine dans tous les endroits de la région que nous pouvons toucher », martèle M. Chemmari, évoquant notamment l’ambassade américaine à Bagdad, « un nid d’espions » selon ses mots, déjà attaquée il y a une semaine par des milliers de pro-Iran.

« Les milliers de Marines qui s’y trouvent sont des cibles potentielles », insiste-t-il, alors que la coalition antijihadistes et l’Otan ont déjà suspendu leurs opérations en Irak pour se consacrer à la protection de leurs troupes.

L’assassinat de Soleimani et Mouhandis a entraîné des appels à la vengeance en Iran et en Irak, faisant craindre une déflagration régionale.

A Bagdad, le Parlement a réclamé dimanche au gouvernement l’expulsion des troupes étrangères du pays.

Les Américains, qui dirigent la coalition internationale antijihadistes, ont annoncé lundi leur retrait, avant d’affirmer que cela avait été fait par erreur.

Des hélicoptères américains survolent toutefois Bagdad la nuit, semblant indiquer des transports de troupes.

Mardi, des milliers d’Irakiens ont accompagné le cercueil de Mouhandis à Bassora (sud) au cri de « Mort à l’Amérique », avant qu’il ne prenne la route de Najaf, ville sainte plus au nord, selon des journalistes de l’AFP.