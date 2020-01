Irak: Washington refuse de discuter d’un retrait des troupes

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Les États-Unis n’ont pas l’intention de discuter avec les autorités irakiennes d’un « retrait des troupes » américaines malgré la demande du premier ministre irakien, a déclaré vendredi le département d’État américain.

«À ce stade, toute délégation qui se rendrait en Irak serait chargée de discuter de la meilleure manière de reconfirmer notre partenariat stratégique, pas de discuter un retrait des troupes », a affirmé la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus dans un communiqué.

Le premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi avait auparavant demandé au secrétaire d’État américain Mike Pompeo l’envoi d’une délégation pour organiser le retrait des soldats américains d’Irak. Il lui a « demandé que des représentants soient envoyés en Irak pour mettre en place les mécanismes nécessaires à l’application de la décision du Parlement en vue d’un retrait sécurisé des troupes d’Irak », selon un communiqué de ses services.

Le Parlement irakien a voté en faveur de l’expulsion des 5200 soldats américains déployés en Irak à la suite du raid mené par les États-Unis début janvier à Bagdad au cours duquel ils ont tué le général iranien Qassem Soleimani et son lieutenant irakien Abou Mehdi al-Mouhandis. Cette frappe a ravivé le sentiment anti-américain dans le pays.

Les troupes américaines sont déployées dans le cadre d’une coalition internationale contre le groupe djihadiste État islamique (EI).

«Notre présence militaire en Irak vise à poursuivre le combat contre l’EI et, comme l’a dit le secrétaire d’État, nous sommes déterminés à protéger les Américains, les Irakiens et nos partenaires de la coalition», a insisté Morgan Ortagus.

Elle a toutefois ajouté, sans plus de précisions, que Washington voulait avoir une « discussion » avec le gouvernement irakien «non seulement au sujet de la sécurité, mais aussi au sujet de notre partenariat financier, économique et diplomatique ». « Nous voulons être un ami et un partenaire d’un Irak souverain, prospère et stable», a-t-elle assuré.

Alors que le président Donald Trump a demandé mercredi à l’OTAN de renforcer son implication au Moyen-Orient, la porte-parole du département d’État a par ailleurs annoncé que les discussions pour la mise en œuvre de cette requête avaient commencé.

«Une délégation de l’OTAN se trouve au département d’État pour discuter d’un rôle accru de l’Alliance atlantique en Irak, conformément au souhait du président en faveur d’un meilleur partage du fardeau dans tous nos efforts de défense collectifs», a-t-elle dit.

Pendant ce temps, les Irakiens conspuent et l’Iran et les États-Unis

La volonté d’apaisement affichée ces derniers jours par le président américain Donald Trump n’a pas suffi à faire retomber l’accès de fièvre provoqué par la mort, le 3 janvier dans une frappe américaine dans la capitale irakienne, du puissant général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien Abou Mehdi al-Mouhandis.

Des milliers de manifestants anti-pouvoir sont ainsi redescendus dans la rue vendredi en Irak pour conspuer à la fois l’Iran et les États-Unis, relançant une révolte inédite éclipsée par la flambée de tensions entre les deux parrains rivaux de Bagdad.

Sur la place Tahrir de la capitale irakienne, comme dans plusieurs villes du sud du pays, les manifestants ont scandé « Non à l’Iran ! Non à l’Amérique ! » dans des cortèges d’une ampleur inégalée depuis des semaines, ont constaté des journalistes de l’AFP.

«Il faut que des Irakiens dirigent l’Irak, ce n’est pas le rôle des étrangers d’y prendre les décisions car elles doivent venir du peuple», a aussi lancé, dans son sermon hebdomadaire, le grand ayatollah Ali Sistani, figure tutélaire de la politique irakienne, qui renvoie dos à dos Téhéran et Washington.

Et Washington impose de nouvelles sanctions à l’Iran

Par ailleurs, les États-Unis ont détaillé vendredi les nouvelles sanctions annoncées contre l’Iran, qui visent huit hauts responsables du régime ayant «fait avancer les objectifs de déstabilisation» de la République islamique ainsi que les plus grands fabricants d’acier, d’aluminium, de cuivre et de fer du pays.

Today @SecPompeo and I announced new #sanctions against Iran. See video included. We are grateful to our brave military in Iraq and around the world. https://t.co/OZtKyKCBUM — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) January 10, 2020

L’administration Trump a désigné 17 producteurs de métaux et sociétés minières iraniens, un réseau de trois entités basées en Chine et aux Seychelles et un navire impliqué dans l’achat, la vente et le transfert de produits métalliques iraniens, ainsi que dans la fourniture aux producteurs de métaux iraniens de composants de production cruciaux, a expliqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin lors d’une conférence de presse.

«Nous avons confiance à 100 % […] dans le fait que les sanctions économiques fonctionnent», a également dit M. Mnuchin, affirmant que sans les sanctions américaines, l’Iran aurait récolté «littéralement des dizaines de milliards de dollars».

«Ils utiliseraient cela pour des activités terroristes dans toute la région », a-t-il déclaré. « Il ne fait aucun doute qu’en coupant les finances au régime, nous avons un impact ».

L’opération «Martyr Soleimani» a été lancée dans la nuit du 8 au 9 janvier par l’Iran en représailles à l’élimination par Washington du général Qassem Soleimani à Bagdad.

Selon le Pentagone, 11 missiles tirés par l’Iran ont touché la base aérienne d’Aïn al-Assad (ouest) et un celle d’Erbil (nord), où sont stationnés certains des 5200 soldats américains déployés en Irak. Téhéran avait de son côté parlé de 22 missiles.

Le président américain avait alors annoncé l’imposition immédiate de nouvelles sanctions économiques contre la République islamique sans donner de détails.

Selon le Trésor américain, ces sanctions se poursuivront jusqu’à ce que le régime iranien «arrête le financement du terrorisme mondial» et s’engage à ne jamais avoir d’armes nucléaires.