Des élus américains veulent limiter les pouvoirs militaires de Trump

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Les élus démocrates au Congrès américain vont déposer cette semaine une résolution visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump, après l’élimination du général iranien Qassem Soleimani lors d’une frappe «provocatrice et disproportionnée» selon eux.

«Cette semaine, la Chambre des représentants introduira une résolution sur les pouvoirs de guerre pour limiter les actions militaires du président contre l’Iran», a annoncé la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi par voie de communiqué..

Cette résolution «réaffirme les responsabilités anciennes du Congrès en matière de supervision en rendant obligatoire, en l’absence d’action parlementaire supplémentaire, la fin des hostilités militaires du gouvernement contre l’Iran d’ici 30 jours», explique Mme Pelosi dans ce message aux élus démocrates, majoritaires à la chambre basse.

La leader de l’opposition avait déjà dénoncé «une frappe militaire aérienne provocatrice et disproportionnée» contre le chef militaire iranien, tué vendredi près de Bagdad.

President Trump’s classified War Powers Act notification raises more questions than it answers about the timing, manner and justification of the decision to engage in hostilities against Iran. https://t.co/T9Oi6bRMDP — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 5, 2020

Les démocrates reprochent au président Trump d’avoir autorisé cette frappe sans avoir consulté préalablement les huit plus hauts dirigeants du Congrès (la «gang of eight») dont Mme Pelosi, et insistent également sur le fait que seul le Congrès a le droit de déclarer la guerre, selon la Constitution.

Le Gang des Huit est un terme familier qui désigne un ensemble de huit dirigeants au sein du Congrès des États-Unis qui sont informés des questions de renseignement classifiées par l’exécutif. Plus précisément, le Gang of Eight comprend les chefs de chacun des deux partis, à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants, ainsi que les 2 présidents et les 2 membres du plus haut rang de la minorité du Comité du Sénat et du Comité de la Chambre pour le renseignement.

Dans des conditions normales, le président des États-Unis est requis de « veiller à ce que les comités du renseignement du Congrès soient tenus pleinement et ponctuellement informés des activités de renseignement des États-Unis, y compris de toute activité de renseignement importante prévue.

Cependant, dans des « circonstances extraordinaires », lorsque le président pense « qu’il est essentiel de limiter l’accès » aux informations sur une action secrète, le président peut limiter les briefings au Gang des Huit, qui, bien sûr, sont tenus au secret.

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a pour sa part affirmé dimanche que le gouvernement avait «tous les pouvoirs nécessaires» pour le raid contre le général Soleimani et que Washington continuerait à agir «dans le respect de la loi et de la Constitution».

Mais, tout aussi important, peut-être plus, que la consultation des élus de la «gang of eight» sur les actions secrètes que l’exécutif voudrait mener, il y a maintenant le pouvoir de déclarer la guerre, et, à ce sujet que les élus démocrates à la Chambre ont annoncé la présentation d’une résolution censée empêcher Donald Trump de déclarer unilatéralement une guerre contre l’Iran.

Le Capitole américain, siège du Congrès (Photo: Archives/Nicolas Laffont/45eNord.ca)

Que dit la Constitution sur le pouvoir de déclarer la guerre?

La section 8 de l’article 1 de la Constitution américaine donne au Congrès le pouvoir de « déclarer la guerre », mais la dernière déclaration formelle date de la Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre du Vietnam, et malgré le veto de Richard Nixon, les parlementaires ont voté en 1973 la « War Powers Resolution » pour contraindre le président à obtenir un vote du Congrès pour toute intervention militaire de plus de 60 jours en cas d' »hostilités ».

George W. Bush avait ainsi obtenu une très large « autorisation d’utiliser la force militaire » après les attentats du 11 septembre 2001, et une autre résolution l’avait autorisé à intervenir en Irak en 2002.

Elles n’étaient pas limitées dans la durée.

Ce sont ces deux résolutions qui constituent, de façon controversée, la base juridique des opérations américaines en Irak et en Syrie contre le groupe Etat islamique (EI).

Quels droits pour le président ?

Donald Trump à Mar-a-Lago, à Palm Beach en Floride, le 3 janvier 2020. [AFP]

En pratique, les présidents américains ont lancé des opérations militaires ou des invasions terrestres au nom de leur autorité – également constitutionnelle – de commandant en chef des armées ou dans le cadre d’alliances internationales.

Ils se sont souvent contentés d’informer le Congrès de leurs interventions militaires.

Bill Clinton (déploiement militaire en Bosnie-Herzégovine en 1995 et frappes aériennes en Yougoslavie en 1999) avait bénéficié de la division du Congrès, incapable de voter un texte autorisant ou interdisant ces opérations.

En mars 2011, Barack Obama avait été critiqué pour les frappes américaines contre les troupes du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. En 2015, il avait soumis un projet de nouvelle résolution pour formaliser la guerre contre les jihadistes en Syrie et en Irak mais le Congrès, à majorité républicaine, n’avait pas donné suite.

Quant à Donald Trump, avant d’entrer en politique, il avait taclé Barack Obama en 2013 pour avoir lancé des opérations sans autorisation.

Mais en 2017, il a relancé le débat en ordonnant, sans l’aval du Congrès, des frappes contre des bases militaires syriennes.

Et en 2019, il a subi un camouflet après le vote par les deux chambres d’une résolution exigeant l’arrêt du soutien américain à la coalition militaire saoudienne dans la guerre au Yémen, à l’exception des opérations visant les groupes jihadistes. Donald Trump a alors usé de son droit de veto.

Le raid contre Soleimani

Sur cette photo,on peut voir une voiture en feu après une attaque à la roquette sur l’aéroport international de Bagdad le 3 janvier 2020. [Ministère irakien de la Défense]

La Maison-Blanche insiste pour dire que le président a informé le Congrès de la frappe contre le général Soleimani moins de 48 heures après le raid, comme le prévoit la Constitution.

Selon le conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, cette frappe est « pleinement autorisée » par la résolution votée en 2002.

Mais le chef du Pentagone Mark Esper avait souligné l’année dernière que cette résolution ne permettait pas au président de « mener une guerre » contre l’Iran.

Le sénateur républicain Lindsey Graham, fidèle soutien de M. Trump, a tweeté lundi que « la dernière chose dont l’Amérique a besoin, c’est 535 commandants en chef », en référence au nombre d’élus au Congrès.

Pour Jack Goldsmith, professeur de droit à Harvard, « la glorification » de la fonction présidentielle et le laisser-faire parlementaire ont permis cet énorme usage discrétionnaire de la force « qui peut facilement mener à des guerres massives ».

Des guerres massives qui ne seraient alors soutenues, ni par les élus, ni par le peuple américain.

*Avec AFP