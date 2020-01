Kenya: les shebab attaquent une base militaire américano-kényane

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les miliciens du groupe islamiste somalien des shebab ont lancé dimanche matin une attaque contre une base militaire opérée par des forces américaines et kényanes à Lamu (sud-est du Kenya), près de la frontière somalienne.

Cette attaque menée sur la base connue sous le nom de Camp Simba dans la baie de Manda, près de la touristique et pittoresque île de Lamu, est la dernière en date des shebab au Kenya depuis que Nairobi a envoyé des troupes en Somalie en 2011 pour combattre le groupe affilié à Al-Qaïda.

Le porte-parole de l’armée kényane, le colonel Paul Njuguna, a déclaré dans un communiqué qu’«il y a eu une tentative à 5 h 30 pour briser la sécurité sur la piste aérienne de Manda».

«La tentative de brèche a été repoussée avec succès. Jusqu’à présent, les corps de quatre terroristes ont été retrouvés. La piste d’atterrissage n’a pas été touchée. Après cette tentative infructueuse [menée par les shebab] un incendie s’est déclaré touchant des réservoirs de carburant situés sur la piste d’atterrissage».

Le porte-parole a ajouté que l’incendie avait été maîtrisé « et que les procédures de sécurité standard étaient actuellement appliquées ».

This morning at around 5:30 am an attempt was made to breach security at Manda Air Strip. The attempted breach was successfully repulsed. Four terrorists bodies have so far been found. The airstrip is safe.https://t.co/CXoAWBgXC4