La Force opérationnelle aérienne du Canada en Roumanie termine son déploiement de 2019

La Force opérationnelle aérienne du Canada en Roumanie (FOA-Roumanie) a achevé sa mission de quatre mois dans le cadre des activités renforcées de police aérienne de l’OTAN. La FOA-Roumanie est la composante aérienne de l’opération REASSURANCE, contribution du Canada aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN en Europe centrale et en Europe de l’Est.

Depuis 2014, l’opération REASSURANCE a été un élément essentiel pour illustrer l’engagement du Canada envers ses alliés de l’OTAN. Dans le cadre des activités renforcées de police aérienne menées par l’OTAN, l’opération soutient la défense collective de l’OTAN, démontrant ainsi la force et la solidarité de l’Alliance à tout adversaire potentiel dans l’espace aérien.

Outre les activités renforcées de police aérienne, les membres de la FOA-Roumanie se sont entraînés régulièrement avec leurs homologues roumains. Ces entraînements touchaient notamment les opérations de vol, les interventions d’urgence, la sécurité des vols, l’entretien des aéronefs, le commandement et contrôle, de même que la police militaire. De plus, la FOA‑Roumanie a également pris part à plusieurs exercices interarmées multinationaux, entre autres, l’exercice (Ex) SILVER ARROW en Lettonie, l’Ex BLUE BRIDGE 19 et l’Ex RAMSTEIN DUST.

« L’OTAN est l’alliance militaire et politique la plus fructueuse au monde. La contribution du Canada à la Force opérationnelle aérienne en Roumanie illustre le soutien continu qu’il apporte à l’OTAN, l’une de ses relations multilatérales les plus importantes. Je remercie toutes les personnes qui ont servi de leur contribution. Votre travail montre à nos amis et à nos alliés que le Canada se tiendra toujours côte à côte avec eux. »

L’honorable Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale

« L’opération REASSURANCE comprend la contribution des Forces armées canadiennes visant à appuyer les activités de police aérienne de l’OTAN et démontre la volonté et la capacité du Canada à réagir aux crises internationales et à travailler aux côtés de ses alliés de l’OTAN. Au cours des quatre derniers mois au sein de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie, le personnel des Forces armées canadiennes a démontré une fois de plus le plus haut degré de professionnalisme et de compétence auquel l’OTAN s’attend désormais du Canada. Je vous félicite de l’excellent travail que vous avez accompli. »

Lieutenant-général Michael Rouleau, commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada

« Ce fut un immense honneur pour les membres de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie 2019 de collaborer avec leurs alliés roumains et ceux de l’OTAN dans la région. Que ce soit en remplissant leur mandat visant à appuyer les activités renforcées de police aérienne de l’OTAN ou en tirant parti d’une multitude d’exercices interarmées multinationaux avec leurs homologues roumains d’équipages de MiG-21 et de F-16, ainsi qu’avec des militaires roumains et français, les Forces navales des États‑Unis, la force aérienne bulgare ou la Force opérationnelle en Lettonie, leurs efforts ont démontré clairement la fiabilité du Canada et son engagement à la défense collective de l’OTAN, tant sur le plan de la dissuasion que sur le plan de l’assurance. Les membres de la force opérationnelle ont une fois de plus démontré la valeur et les capacités des Forces armées canadiennes, tout en consolidant la réputation du Canada en tant que partenaire de défense fiable. »

Lieutenant-colonel Forrest Rock, commandant de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie

La Force opérationnelle aérienne en Roumanie (FOA-Roumanie) est composée de quelque 135 membres des Forces armées canadiennes (FAC) et cinq CF-188 Hornet.

Les membres de la FOA-Roumanie provenaient principalement du 401e Escadron d’appui tactique et ils jouissaient de l’appui du personnel d’un bout à l’autre du Canada, tout particulièrement de la 2e Escadre expéditionnaire de la Force aérienne, de la 3e Escadre Bagotville et de la 19e Escadre Comox.

Suivant l’achèvement de la mission, les CF‑188 Hornet de la FOA-Roumanie et leur équipage rentreront au Canada en janvier 2020.

Il s’agit du quatrième déploiement de la Force opérationnelle aérienne du Canada en Roumanie dans le cadre de l’opération REASSURANCE. Le premier déploiement de la FOA s’est déroulé d’avril à août 2014 à la 71e base aérienne de la force aérienne roumaine, à Câmpia Turzii, puis les deux autres ont été menés de septembre à décembre 2017 et 2018, à Constanta.