Lancement de l’Op LENTUS 20-01 pour aider Terre-Neuve ensevelie sous la neige

Alors qu’une tempête hivernale sans précédent a enseveli la capitale de de Terre-Neuve-et-Labrador sous une couche de neige record, hier soir, les Forces armées canadiennes ont commencé à planifier et à activer des forces pour soutenir cette province.

Les tâches prévues seront d’aider au déneigement, d’assurer le transport des résidents vers les centres de réchauffement ou d’urgence et de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé soient prises en charge.

Après que des chutes de 76,2 centimètres de neige depuis vendredi matin sur l’aéroport de Saint-Jean et que des accumulations similaires ont recouvert la ville, en état d’urgence depuis vendredi, et alors que certaines maisons disparaissaient sous des congères provoquées par des vents dépassant les 100 km/h, le premier ministre de la province, Dwight Ball, a demandé samedi matin l’assistance du gouvernement fédéral pour aider, notamment au déblaiement des énormes quantités de neige et pour dégager les routes.

Après une quantité record de neige et de forts vents dans la récente tempête, les Terre-Neuviens ont besoin d’aide. Les @ForcesCanada seront toujours là pour vous aider et vous remettre sur pied. https://t.co/Fv2ak5lpPh — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) January 18, 2020

L’une des priorités sera de dégager les accès aux hôpitaux pour permettre aux patients en traitement de s’y rendre.

Jusqu’ici, une personne a été portée disparue dans la tempête, selon le réseau anglais de la télévision publique canadienne.

«Nous pensons à nos amis et voisins de T.-N.-L. suite à l’énorme tempête d’hier. Restez en sécurité et écoutez les autorités locales. Nous sommes là pour vous et nous sommes prêts à vous aider de toutes les manières possibles.», a pour sa part déclaré le premier ministre Justin Trudeau.

« L’aide est en route. Les ministres Bill Blair, Harjit Sajjan et Seamus O’Regan travaillent avec le @PremierofNL pour s’assurer que les gens de T.-N.-L. reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Nous nous en sortirons ensemble. »—premier ministre Justin Trudeau — PMcanadien (@PMcanadien) January 18, 2020

Alors qu’elles travaillent en étroite collaboration avec les paliers de gouvernement fédéral et provincial, les Forces armées canadiennes ont également pris des mesures pour prépositionner des aéronefs militaires, de l’équipement et du personnel afin que les travaux puissent commencer dans les collectivités touchées dès aujourd’hui, dimanche 19 janvier.

Cela comprend également l’amélioration de la capacité à mener des opérations de recherche et de sauvetage à partir de Gander, à Terre-Neuve.

Le déploiement de personnel dans le cadre de l’opération LENTUS 20-01, dépendra fortement du personnel de la Force de réserve qui réside dans les collectivités les plus durement touchées, disent les Forces armées canadiennes qui déclarent apprécier grandement le dévouement de ceux et celles qui répondent à l’appel.

Des éléments de l’unité d’intervention immédiate de la Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique, basée à Gagetown, au Nouveau-Brunswick et les actifs de l’Aviation royale canadienne partout au Canada, contribueront également à la réponse des FAC à cette situation.

L’opération LENTUS constitue la réponse des Forces armées canadiennes aux catastrophes naturelles au Canada.

Les autorités provinciales et territoriales sont les premières à répondre à une grande catastrophe naturelle au Canada, mais, si elles sont dépassées par les événements, elles peuvent demander l’aide des Forces armées canadiennes qui répondent alors à la crise, dans le cadre de l’opération LENTUS.

L’Op LENTUS vient en en aide les autorités provinciales et territoriales en répondant rapidement et efficacement à la crise, ce qui permet de stabiliser la situation.