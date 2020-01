Le ministre Sajjan et le ministre MacAulay rencontrent le ministre Mark de la Nouvelle‑Zélande

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, et le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, ont rencontré aujourd’hui le ministre de la Défense de la Nouvelle‑Zélande, Ron Mark, dans le cadre d’une série de réunions bilatérales se déroulant à Ottawa.

Le Canada et la Nouvelle‑Zélande entretiennent des relations étroites en matière de défense et de coopération bilatérale. Ces relations reposent sur des valeurs communes et un engagement envers le maintien de l’ordre international fondé sur des règles.

En tant que nation du Pacifique, le Canada reconnaît l’importance de la région de l’Asie‑Pacifique pour la paix et la sécurité dans le monde. Au cours de sa réunion avec le ministre Mark, le ministre Sajjan a mis l’accent sur la présence constante des Forces armées canadiennes (FAC) en Asie‑Pacifique et leur collaboration continue avec des partenaires et des alliés de la région. Les deux ministres ont discuté de la situation au Moyen‑Orient et de l’importance de l’ordre international fondé sur des règles en Asie‑Pacifique. Les ministres ont aussi reconnu les répercussions des changements climatiques sur la paix et la sécurité internationales, et ils se sont engagés à maintenir le partenariat entre le Canada et la Nouvelle‑Zélande afin de prévenir ces défis et y répondre, tant au pays qu’à l’étranger.

Lors d’une autre réunion, le ministre MacAulay et le ministre Mark ont discuté de l’importance de soutenir les militaires actifs et les vétérans pendant leur transition vers la vie civile. Comme cela est énoncé dans le document Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada, le Canada prend les mesures qui s’imposent pour permettre une transition harmonieuse et efficace vers les Forces armées canadiennes, puis vers la vie civile à la fin du service militaire, pour favoriser le bien‑être des membres des FAC ainsi que l’efficacité de la force opérationnelle.

Les trois ministres ont réitéré leur engagement consistant à renforcer leur coopération bilatérale et militaire et ont réaffirmé leur volonté de collaborer afin d’assurer la sécurité et la paix dans la région de l’Asie‑Pacifique. Les ministres se sont également engagés à mettre en commun leurs connaissances et leurs pratiques exemplaires liées au processus de transition des militaires et des vétérans, en insistant sur le fait que ce processus a une incidence sur le bien‑être général des personnes touchées.

Citations

«Depuis de nombreuses années, le Canada et la Nouvelle‑Zélande sont de proches partenaires et amis. J’ai été heureux d’accueillir le ministre Mark à Ottawa pour la première fois. Nous demeurons résolus à bâtir une région de l’Asie‑Pacifique en paix et prospère où règne l’ordre international fondé sur les règles. Nous continuerons de collaborer pour faire avancer nos intérêts communs en matière de défense et de sécurité.»

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« C’est toujours un grand plaisir de pouvoir rencontrer nos partenaires internationaux et amis pour mettre en commun nos connaissances et nos pratiques exemplaires relatives à nos collectivités de la défense et des vétérans. Nous savons que cette transition peut être difficile, mais ces relations nous permettent de mieux soutenir nos militaires et nos vétérans. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer de collaborer avec la Nouvelle‑Zélande sur différentes initiatives au cours des prochaines années. »

Lawrence A. MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

En bref

Les FAC dans la région de l’Asie‑Pacifique :

· Les FAC prennent part à plusieurs engagements militaires afin d’assurer une présence solide et constante dans la région de l’Asie‑Pacifique et de renforcer leurs relations en matière de défense avec des partenaires régionaux clés.

· Le NCSM Ottawa, le NCSM Regina et l’URN Asterix ont été déployés dans le cadre de l’opération PROJECTION (en Asie‑Pacifique) et de l’opération NEON en 2019. Une fois déployés, les navires ont servi à surveiller l’application des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) contre la Corée du Nord. En plus de surveiller la mise en œuvre des sanctions du CSNU, les navires de la Marine royale canadienne ont régulièrement servi à des engagements dans divers pays de la région de l’Asie‑Pacifique et ont été utilisés régulièrement dans le cadre d’importants exercices effectués dans la région avec des alliés et des partenaires.

· Parmi les autres déploiements récents de navires de la Marine royale canadienne dans la région, il y a eu le NCSM Calgary, le NCSM Vancouver et le sous‑marin Chicoutimi en 2018, le NCSM Winnipeg et le NCSM Ottawa en 2017, et le NCSM Vancouver en 2016.

Groupe de transition des Forces armées canadiennes :

· Le nouveau Groupe de transition des Forces armées canadiennes (GT FAC) a pour mandat de soutenir tous les militaires à l’aide de services professionnels au cours de leur transition du service actif à la vie civile. Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux partenaires afin de soutenir tous les membres des FAC ainsi que leur famille à se préparer et, au moment approprié, à faire la transition de façon harmonieuse et réussie.

· D’importants progrès ont été accomplis dans de nombreuses initiatives du Groupe de transition. Depuis sa création, le Groupe de transition a mis en œuvre de nombreuses initiatives différentes, notamment :

o la mise en place d’une carte de service des anciens combattants;

o la mise en place d’un soutien encadré à Anciens Combattants Canada;

o la réalisation d’une tournée de sensibilisation interarmées pour les militaires en transition dans l’ensemble du pays;

o la création d’une feuille de route sur la transition harmonieuse qui met l’accent sur les nombreuses mesures prises afin d’améliorer le processus de transition pour les militaires actifs, les vétérans et leur famille.