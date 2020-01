Le Pentagone dénonce l’approche agressive d’un navire de guerre russe

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Un navire de guerre américain a évité de justesse une collision avec un bâtiment russe en mer d’Arabie lorsque celui-ci s’est approché de façon «agressive» du bateau américain, a annoncé vendredi la Marine.

Le contre-torpilleur USS Farragut, qui menait jeudi une patrouille de routine dans le nord de la mer d’Arabie, a dû sonner cinq coups de sirène, le signal international maritime d’alerte, pour que le navire russe, qui s’était approché de très près, modifie sa trajectoire, a indiqué la 5e Flotte américaine dans un communiqué.

La 5e Flotte de la Marine américaine, qui couvre le Golfe, la mer Rouge, la mer d’Arabie et une partie de l’océan Indien, a publié sur Twitter une vidéo impressionnante de l’incident. On y voit le navire russe s’approcher rapidement de l’USS Farragut par l’arrière, au point qu’il semble quasiment le toucher, avant de changer de direction à la dernière seconde.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

The Russian ship initially refused but ultimately altered course and the two ships opened distance from one another.