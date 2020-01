Les 29 membres de l’OTAN réunis à Bruxelles confirment la suspension de la mission en Irak

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les ambassadeurs des 29 pays membres de l’OTAN, réunis au QG de l’Alliance dès 15h (heure de Bruxelles) pour discuter de l’avenir de la mission en Irak, commandée actuellement par la major-général canadienne Jennie Carignan, et de la situation au Moyen-Orient, maintiennent la décision de suspendre temporairement la mission.

L’OTAN avait déjà suspendu ses opérations d’entraînement en Irak, avait indiqué samedi le porte-parole de l’Alliance nord-atlantique.

Et dimanche, le Parlement irakien a demandé au gouvernement de «mettre fin à la présence des troupes étrangères» en Irak, lors d’une séance extraordinaire en présence du premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi.

«De notre point de vue, la résolution du Parlement n’est pas contraignante. Nous en prenons note, mais devons attendre ce que le gouvernement va faire», avait déclaré plus tôt un diplomate sous couvert d’anonymat. «Nous pensons toujours que la présence de troupes internationales en Irak devrait se poursuivre afin d’empêcher une résurgence de l’État islamique. Mais nous devons respecter ce que le gouvernement irakien décidera finalement».

Lors de la réunion d’aujourd’hui, les Alliés ont exprimé leur ferme soutien à la lutte contre l’Etat islamique et à la mission en Irak, mais la sécurité du personnel, jugée primordiale, a primé.

