Les Forces armées canadiennes envoient un CC-17 Globemaster en aide à l’Australie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Canada continue d’envoyer de l’aide à l’Australie pour combattre les feux de brousse qui ravagent le pays et les Forces armées canadiennes ont annoncé aujourd’hui qu’un avion CC-17 Globemaster et une quinzaine de militaires seront dépêchés pour prêter main-forte aux Australiens.

L’appareil s’envolera lundi pour l’Australie.

Le CC-177 Globemaster de Boeing est un avion de transport de troupes et des gros équipements de combat sur tout le territoire canadien et n’importe où ailleurs dans le monde. Sa capacité de parcourir de longues distances et d’atterrir sur des pistes isolées en fait le meilleur transporteur pour des missions militaires, humanitaires ou de maintien de la paix.

Les Forces armées ont indiqué que l’avion transportera des produits ignifuges américains vers l’Australie. L’appareil participera ensuite au service de transport aérien à l’Australie. La mission vise aussi à offrir un soutien en matière d’imagerie à deux régions durement touchées par les incendies.

Le Canada et l’Australie sont de proches amis et partenaires. Dans le cadre de l’#OpRENAISSANCE, les #FAC luttent contre la crise sans précédent des #FeuxDeBrousseEnAustralie par l’envoi d’un CC-17 Globemaster et d’environ 15 membres le 27 janv. à la demande de l’Australie. (1/4) pic.twitter.com/JEebDlxWHr — Forces canadiennes (@ForcesCanada) January 25, 2020

«Nos capacités de transport aérien libéreront l’Australie pour la lutte contre l’incendie. Nos images appuieront la modélisation de prédiction des feux et amélioreront l’efficacité de la lutte contre le feu sur le terrain», expliquent les Forces armées canadiennes.

L’aide canadienne est déployée dans le cadre de l’opération Renaissance. L’opération Renaissance fournit une aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe aux pays touchés par des catastrophes naturelles lorsqu’une aide est sollicitée et que le gouvernement du Canada demande aux Forces armées canadiennes d’intervenir.

Le Canada a déjà envoyé une centaine de pompiers forestiers et d’experts en Australie dans le cadre de la lutte contre les incendies qui ont détruit des millions d’hectares, particulièrement dans le sud-est du pays.

Jeudi, trois Américains ont été tués lorsque un avion-citerne Hercules C130 appartenant à une société canadienne s’est écrasé pendant une opération de lutte aux incendies de forêt dans le sud-est de l’Australie.