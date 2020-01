Les paras américains de la 82nd Airborne arrivent en force au Moyen-Orient

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Des centaines de parachutistes américains ont commencé mercredi un déploiement au Moyen-Orient, a annoncé l’armée américain le lendemain de l’annonce par le secrétaire à la Défense, Mark Esper, de l’envoi de 750 soldats de la 82e Division aéroportée en réponse aux troubles en Irak.

« Sous la direction du commandant en chef, j’ai autorisé le déploiement d’un bataillon d’infanterie de la Force de réaction immédiate (IRF) de la 82nd Airborne Division dans la zone d’opérations du Commandement central américain », a déclaré Esper dans un communiqué.

At the direction of the Commander in Chief @POTUS, I have authorized the deployment of an infantry battalion from the Immediate Response Force (IRF) of the @82ndABNDiv to the @CENTCOM area of operations in response to recent events in Iraq. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020

…and facilities, such as we witnessed in Baghdad today. The United States will protect our people and interests anywhere they are found around the world. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020

Ce déploiement rapide, qui s’ajoute aux près de 14000 soldats qui ont été déployés dans la région pour dissuader les menaces iraniennes depuis cet été, survient après que des foules agitant des drapeaux des milices irakiennes pro-Iran ont pris d’assaut l’ambassade américaine à Bagdad mardi.

« Ce que vous avez vu, ce sont des terroristes soutenus par l’Iran … qui entrent dans l’ambassade américaine et présentent un risque pour les diplomates et le personnel américains à l’intérieur de l’ambassade », a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo lors d’une apparition sur Fox News.

Le CENTCOM avait envoyé une centaine de Marines de la Force opérationnelle spéciale air-sol marine de réponse aux crises du théâtre pour renforcer la sécurité du complexe diplomatique à la suite de l’attaque.

U.S. Marines assigned to Special Purpose Marine Air-Ground Task Force-Crisis Response-Central Command deploy to Iraq to bolster security at the US Embassy and ensure the safety of American citizens, Dec. 31. pic.twitter.com/qD84tgKyYI — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2019

Les premières troupes et équipements proviennent du 2e Bataillon basé à Fort Bragg, en Caroline du Nord, du 504th Parachute Infantry Regiment, 1st Brigade Combat Team, a indiqué la 82nd Airborne dans un communiqué publié sur Facebook.

« Le reste de la 1ère Brigade Combat Team, la BCT, actuellement affectée à la mission IRF, et des éléments de la 82nd Airborne Division sont toujours prêts et prêts à se déployer », indique le communiqué de la division.

Surnommée la «All American Division» , l’unité est une force à déploiement rapide qui devrait être capable de planifier, de déployer et de sécuriser des objectifs dans un délai de 18 heures.

«C’est pourquoi nous existons», déclare fièrement la division. «Les parachutistes se sont entraînés et préparés pour de tels événements depuis leur arrivée dans la division, et ils sont entraînés et prêts à répondre à l’appel de la nation.»

Le siège de l’ambassade est survenu quelques jours après que des avions de guerre américains eurent frappé cinq sites en Irak et en Syrie utilisés par Kataeb Hezbollah, les Brigades du Hezbollah une milice chiite en Irak étroitement liée à l’Iran, que le Pentagone a blâmée pour une série d’attaques à la roquette sur des bases irakiennes hébergeant des forces américaines. .

La dernière de 11 attaques de ce type au cours des deux derniers mois a versé du sang américain pour la première fois vendredi, lorsqu’un barrage d’une trentaine de roquettes a frappé une base à Kirkouk, tuant un entrepreneur américain et blessant quatre soldats américains. Deux Irakiens ont également été blessés.

Les responsables américains avaient averti à plusieurs reprises que les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés si l’Irak ne pouvait empêcher de nouveaux tirs contre les forces américaines, le Pentagone soulignant que les frappes – qui ont, finalement, fait 25 morts et plus de 50 blessés – étaient de nature défensive.

Mais les frappes américaines ont été dénoncées par le gouvernement irakien, de puissants religieux chiites du pays et d’autres. Le Premier ministre Adil Abdul-Mahdi a appelé à un examen des relations du pays avec la coalition dirigée par les États-Unis luttant contre l’État islamique à la suite des frappes de lundi.

Abdul-Mahdi et d’autres ont dénoncé les frappes comme une violation de la souveraineté irakienne, contraire aux règles régissant les actions de la coalition, et une attaque contre les forces de sécurité irakiennes engagées dans la lutte contre l’Etat islamique.

Bien qu’il soit une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis pour ses attaques contre la coalition et les forces irakiennes à la suite de l’invasion de 2003, Kataeb Hezbollah, les Brigades du Hezbollah, a aidé à combattre Daech depuis 2014 et est officiellement considéré comme faisant partie de l’armée irakienne.

Sa direction, des alliés proches de l’Iran qui sont depuis longtemps hostiles aux forces américaines, a promis des représailles et l’éviction des troupes américaines du pays, ce qui, selon certains observateurs, pourraient compromettre les opérations anti-EI et permettre au groupe terroriste de resurgir en profitant du chaos.

*Avec le Stars and Stripes