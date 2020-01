L’Iran aura assez d’uranium enrichi en 2020 pour fabriquer une bombe, selon Israël

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’Iran aura enrichi suffisamment d’uranium d’ici la fin de l’année pour disposer du matériel nécessaire à la confection de l’arme nucléaire, sans pour autant avoir l’intention d’en fabriquer une dans l’immédiat, selon des propos de responsables israéliens cités par des médias locaux et confirmés par l’AFP.

Selon les estimations des autorités israéliennes, citées par ces mêmes responsables, l’Iran enrichit à un taux de 4 % entre 100 et 180 kilos d’uranium par mois, ce qui, à ce rythme, permettra à Téhéran d’avoir d’ici la fin de l’année en sa possession près de 25 kilogrammes d’uranium hautement enrichi, seuil requis pour confectionner une bombe nucléaire.

Les Iraniens auront besoin d’un peu plus de six mois pour arriver à ce niveau, et auraient encore besoin d’environ deux ans supplémentaires pour développer des missiles capables de transporter une éventuelle bombe, selon des informations des médias israéliens qui citaient mardi soir le rapport 2020 de la direction des renseignements militaires de l’armée israélienne.

Selon des éléments de ce rapport, l’Iran ne se hâtera pas pour fabriquer concrètement une bombe, car Téhéran ne souhaite pas une guerre bien qu’une escalade militaire demeure possible.

«Nous savons exactement ce qui se passe dans le programme nucléaire iranien. L’Iran pense être en mesure de parvenir à l’arme nucléaire. Je le dis à nouveau: Israël ne permettra pas à l’Iran de parvenir à la bombe», a déclaré mardi soir dans un communiqué le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

PM Netanyahu: "We know exactly what's happening with the Iranian nuclear program. Iran thinks it can achieve nuclear weapons.



I reiterate: Israel won't allow Iran to achieve nuclear weapons. I also call on all Western countries to impose snapback sanctions at the UN now." pic.twitter.com/NWzpNYIqR4