Op LENTUS 20-01: les Forces armées au secours des citoyens confinés chez eux

Aujourd’hui, lundi 20 janvier, les Forces armées canadiennes déploient 300 personnes à Terre-Neuve et Labrador et, d’ici la fin du mardi 21 janvier, ce sont près de 425 membres qui seront déployés.

Alors qu’une tempête hivernale sans précédent a enseveli la capitale de de Terre-Neuve-et-Labrador sous une couche de neige record, les Forces armées canadiennes ont lancé hier l’Op LENTUS 20-01. Les Forces armées, qui répondaient ainsi à une demande d’aide de la province de Terre-Neuve et Labrador, travaillent en étroite collaboration avec Sécurité publique Canada et avec les autorités civiles.

Les FAC ont déjà déployées :

· le 37e groupe-brigade du Canada (37 CBG), qui est devenu opérationnel le 19 janvier à 20 heures;

· les éléments de l’Unité d’intervention immédiate (UII) et de la compagnie d’avant-garde de la Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique (FOIA), qui ont été établis à la garnison St. John’s dans la nuit du 19 janvier;

· un CH-146 Griffon s’est rendu à Gander pour compléter les besoins en matière de recherche et de sauvetage, et un CH-148 Cyclone doit se rendre de Halifax à Gander;

· deux camions de carburant se déplacent par la route et le ferry vers St. John’s.

Les tâches que les FAC ont été chargées d’accomplir

Le personnel des FAC continue d’aider les équipes d’urgence locales à :

o assurer le bien-être public (c’est-à-dire les contrôles de bien-être);

o dégager les routes civiles;

o enlever la neige qui bloque l’accès aux infrastructures essentielles ou qui pourrait les endommager;

o déneiger les propriétés des gens locaux, en coordination avec les autorités;

o transporter des personnes vers les lieux de refuge et les centres de réchauffement, selon les besoins;

o transporter les employés essentiels vers les hôpitaux et les centres d’urgence et depuis ceux-ci.

Suite à une tempête de neige à Terre-Neuve, nos membres des @forcescanada commencent leurs efforts de soutien, allant porte à porte pour vérifier l’état des résidents & déneiger ceux en besoin, lors de l’@operationsFC #OPLENTUS. Nous sommes ici pour aider nos camarades canadiens. pic.twitter.com/HlQmCYBeoN — JTFA | FOIA (@JTFA_FOIA) January 20, 2020

Tel que mentionné par @PremierofNL, si vous n’êtes pas capable de déneiger l’accès à une entrée, appelez 311 ou 709-754-2489

Nos membres de @ForcesCanada sont aussi présent pour assister la province suite à l’énorme tempête de neige. @operationsFC #OPLENTUS pic.twitter.com/HRocMQOOrD — JTFA | FOIA (@JTFA_FOIA) January 20, 2020

Vendredi, plus de 76 cm de neige sont tombés sur la partie est de la province, accompagnés de vents de plus de 100 km/h, obligeant les municipalités de cette partie de la province à déclarer l’état d’urgence.

Certaines municipalités dans la région de Mount Pearl ont depuis levé l’état d’urgence, mais d’autres, comme la capitale, Saint-Jean, l’ont maintenu, ce qui force les résidents à rester dans leur domicile et les commerces à fermer leurs portes.

«Il y a beaucoup de résidents qui, présentement, ne peuvent tout simplement pas sortir de chez eux. Ça génère de la peur et du stress chez ces citoyens, en particulier lorsqu’ils se retrouvent en situation d’urgence. Il faut acheminer de l’aide sur place», a commenté le premier ministre de la province, Dwight Ball, au réseau anglais de la télévision publique canadienne.

Une quinzaine de centimètres de neige sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi à Terre-Neuve. Environnement Canada prévoit 40 % de probabilité d’averses de pluie ou de bruine. Au fil de la journée, les précipitations pourraient se transformer en neige. Mais le pire devrait être passé et, on n’anticipe plus ensuite ni neige ni pluie jusqu’à dimanche