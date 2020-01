Opération LENTUS 20-01: les troupes rentrent après avoir accompli leur mission

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Les troupes déployées à Terre-Neuve dans le cadre de l’Opération LENTUS 20-01 ont maintenant été redéployées au Nouveau-Brunswick après avoir supporté la province de Terre-Neuve suite à une tempête de neige sans précédant.

La Force opérationnelle interarmées Atlantique a annoncé mardi l’achèvement de l’aide Terre-Neuve.

Du 19 au 28 janvier 2020, environ 380 membres de l’Armée, de la Marine et de l’Aviation ont soutenu la province de Terre-Neuve-et-Labrador après une importante tempête de neige qui a forcé plusieurs collectivités à déclarer l’état d’urgence.

Veillant au bienêtre du public (vérifications du bienêtre);

Dégageant les voies de circulation civiles;

Enlevant la neige bloquant l’accès aux infrastructures critiques ou les affectant de façon négative;

Effectuant du déneigement local individuel sous la coordination des autorités;

Assurant le transport de personnes vers des refuges ou des centres de réchauffement au besoin;

Transportant les employés essentiels vers les hôpitaux et les centres d’urgence et en assurant leur retour.

Nos troupes ont redéployées au Nouveau-Brunswick après avoir supporté la province de Terre-Neuve suite à une tempête de neige sans précédant. Nous sommes fiers du travail ardu et continu de nos @ForcesCanada lors de cette @operationsFC #OPLENTUS pic.twitter.com/ryPES9P4au — JTFA | FOIA (@JTFA_FOIA) January 28, 2020

Les membres des FAC ont réalisé, en tout, 863 tâches qui leur avaient été assignées par le Centre provincial des opérations d’urgence.

La majorité des tâches nécessitaient de l’aide en matière de déneigement et ont permis de venir en aide à 111 habitants ayant des besoins médicaux, et 660 tâches visaient à améliorer la mobilité des habitants. De plus, 92 autres tâches ont été réalisées pour venir en aide à Terre-Neuve-et-Labrador.