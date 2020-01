L’OTAN suspend ses activités d’entraînement en Irak

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’OTAN a suspendu ses opérations d’entraînement en Irak, a indiqué ce samedi le porte-parole de l’Alliance nord-atlantique, Dylan White.

«La mission de l’OTAN continue mais les activités d’entraînement sont actuellement suspendues», a déclaré M. White à 45eNord.ca.

Cette annonce fait suite au décès du général iranien Qassem Soleimani, tué dans une attaque américaine à Bagdad.

La mission de l’OTAN en Irak, qui compte près de 550 soldats, dont environ 220 Canadiens entraîne depuis octobre 2018 les forces de ce pays à la demande du gouvernement irakien pour empêcher le retour du groupe armé Etat islamique (Daech).

Le personnel de l’OTAN conseille les responsables irakiens du ministère de la Défense et du Bureau du conseiller en matière de sécurité nationale et forme des instructeurs, au moyen du concept de «formation des formateurs», dans les écoles et académies militaires irakiennes dans certains domaines.

La mission est commandée par la major-générale Jennie Carignan, depuis la fin novembre 2019.

Au cours d’une récente interview pour 45eNord.ca, la générale avait mentionné que certaines forces en présence en Irak «font ce qu’elles veulent et ne rendent pas de compte au gouvernement»; sous entendant le rôle des milices pro-Iran.

M. White a également confirmé que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’était entretenu par téléphone avec le ministre américain de la Défense Mark Esper, après les récents événements.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a discuté avec son homologue américain le secrétaire d’État Mike Pompeo et a souligné la «préoccupation de la France à l’égard de la montée des tensions ces derniers mois au Moyen-Orient, qui ont connu une brutale escalade en Irak au cours des dernières semaines».

La France appelle «chacun à la retenue et l’Iran à éviter toute mesure susceptible d’aggraver l’instabilité régionale, ou de conduire à une grave crise de prolifération nucléaire».

La coalition antijihadistes emmenée par les Etats-Unis a réduit ses opérations et renforcé la sécurité de ses bases irakiennes, a également affirmé samedi à Bagdad un responsable américain.