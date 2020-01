Où, quand, comment, pourrait se faire un retrait américain d’Irak:

Temps de lecture estimé : 6 minutes

L’annonce puis le démenti d’un retrait des troupes américaines d’Irak rend la stratégie militaire des Etats-Unis dans ce pays quasi-illisible.

Une seule chose est sûre après le cafouillage de lundi soir autour d’une lettre envoyée aux Irakiens puis présentée comme un « brouillon »: l’option d’un départ des Américains, qui s’étaient déjà retirés en 2011 après huit ans d’occupation, est sur la table.

Retirer les troupes, mais comment?

Un haut responsable militaire américain a détaillé auprès de l’AFP les consignes théoriques d’un retrait des Etats-Unis, qui mènent depuis des années la coalition antijihadistes.

Cela prendra « des semaines » mais, si le contexte devenait critique, les opérations pourraient être bouclées « en plusieurs jours ».

Des avions-cargo transporteront les équipements par les airs, tandis que les troupes au sol prendront la route vers le sud et le Koweït voisin.

Ensuite, il faudra « étudier les routes terrestres et les plans d’évacuation pour les soldats, les civils et les sous-traitants » qui les accompagnent, explique à l’AFP Jack Watling, du Royal United Services Institute. « Et décider quels équipements et documents seront emportés, abandonnés ou détruits ».

Que se passe-t-il déjà?

La lettre adressée lundi soir aux Irakiens par le général William H. Seely, commandant des opérations militaires américaines dans le pays, donne des indications.

Elle évoque un « repositionnement des forces (…) pour s’assurer que le retrait d’Irak est mené de manière sécurisée et efficace », affirmant que les déplacements nocturnes d’hélicoptères vont s’intensifier à Bagdad.

C’est le cas depuis trois jours.

De son côté, l’armée allemande –membre de la coalition anti-EI– a annoncé mardi avoir transféré dans la nuit 35 de ses soldats vers la Jordanie et le Koweït, « avec des soldats d’autres pays membres de la coalition ».

Car, explique un diplomate européen à l’AFP, « si les Américains partent, nos troupes ne pourront pas rester », tant ce contingent est vital pour sécuriser l’ensemble des troupes de la coalition.

Pourquoi des soldats étrangers en Irak?

Des milliers de soldats étrangers sont déployés dans des bases irakiennes à travers le pays au titre de la lutte commune contre le groupe Etat islamique (EI).

En 2014, alors que les jihadistes s’emparaient d’un tiers de l’Irak et de larges pans de la Syrie, le ministre des Affaires étrangères irakien avait envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l’ONU pour réclamer de l’aide.

La coalition –76 Etats– avait alors envoyé des soldats et des instructeurs pour appuyer et former les forces irakiennes.

Ce déploiement avait donc été effectué à la demande du gouvernement, et n’a jamais fait l’objet d’un texte ratifié au Parlement.

Il n’existe pas d’accord détaillé, comme le « Status of Forces Agreement » de 2008 qui autorisait la présence de troupes américaines jusqu’au retrait de 2011.

D’autres forces étrangères participent à la mission de formation de l’Otan lancée fin 2018.

Qui est déployé où?

Le plus gros contingent de la coalition est américain (5.200 soldats). Il est déployé sur plusieurs bases dont la plus grande est la base aérienne d’Aïn al-Assad (ouest), ainsi que dans la capitale du Kurdistan irakien, Erbil, et à Bagdad, près de l’ambassade américaine.

La coalition compte entre autres 400 soldats britanniques, 200 français et 120 allemands, ainsi que des milliers de sous-traitants civils.

Le nombre de soldats américains a toutefois varié ces derniers jours, alors que Washington annonçait jusqu’à 4.000 soldats supplémentaires en Irak et aux alentours, sur fond de tension avec l’Iran.

Au moins 150 soldats américains supplémentaires sont arrivés la semaine dernière à Bagdad pour protéger l’ambassade américaine après une attaque inédite par les pro-Iran. Des centaines d’autres ont été déposés sur la base de Taji, au nord de Bagdad.

Trump estime toutefois qu’un retrait américain serait «la pire chose» pour l’Irak

Les États-Unis ont maintenu mardi que leur politique en Irak n’avait pas changé et que les troupes américaines ne quitteraient pas le pays, où ils veulent continuer à prévenir une résurgence du groupe État islamique.

Le président américain Donald Trump a estimé qu’un retrait des troupes américaines d’Irak serait la « pire chose » qui puisse arriver à ce pays, soulignant le danger que représente à ses yeux son puissant voisin iranien.

«Ce serait la pire chose qui puisse arriver à l’Irak», a déclaré mardi M. Trump depuis le bureau Ovale en recevant le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. «À un moment donné, nous partirons […], mais ce moment n’est pas venu», a-t-il ajouté.

«Notre politique n’a pas changé. Nous ne quittons pas l’Irak», a déclaré juste avant le secrétaire américain de la Défense, au cours d’une conférence de presse.

Le chef du gouvernement irakien Adel Abdel Mahdi n’a d’ailleurs pas demandé à Washington de retirer ses troupes, a ajouté Mark Esper.

«À ma connaissance, je n’ai reçu aucune communication de sa part ou de la part du gouvernement irakien sur une loi, ou un ordre, ou une demande de retrait des forces américaines», a-t-il souligné.

M. Esper a également dit s’attendre à des «représailles» iraniennes, «par l’intermédiaire de leurs supplétifs […] ou de leurs propres mains», après la frappe américaine qui a tué en Irak vendredi le général iranien Qassem Soleimani.

Mais il a appelé l’Iran à la «désescalade», assurant que les États-Unis restaient ouverts au dialogue.

«S’ils veulent s’asseoir à la table des négociations et discuter sans condition préalable avec les États-Unis sur une meilleure voie à emprunter […] on peut présumer que cela les libérerait de sanctions économiques», a-t-il dit.

L’attaque contre des intérêts américains que le général Soleimani préparait était une question de «jours», a aussi assuré le chef du Pentagone.

Alors qu’il avait les jours précédents évalué l’imminence de cette attaque en «jours, voire semaines», il a clarifié ses propos. «Je pense qu’il est plus juste de parler de jours, c’est sûr», a-t-il affirmé, invoquant «des renseignements d’une grande précision».

«Nous avions des informations formidables», a renchéri M. Trump. «Il était en train de planifier une très grosse attaque et nous l’avons stoppée».

«Nous avons sauvé beaucoup de vies en le tuant», a assuré le président américain.

Le PM irakien a pourtant bel et bien demandé le départ des troupes

Le Premier ministre irakien Adel Abdul-Mahdi a reçu à Bagdad, lundi 6 janvier, l’ambassadeur américain en Irak, Matthew Toller. [Bureau du pm irakien]

Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a bel et bien signifié à l’ambassadeur américain Matthew Tueller et au chef de l’Otan Jens Stoltenberg qu’il souhaitait le départ des troupes étrangères, comme le Parlement l’a voté dimanche. (Voir plus bas dans cet article)

Lundi, le premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a reçu l’ambassadeur des États-Unis Matthew Tueller etil a insisté sur «la nécessité de travailler ensemble pour retirer les forces étrangères d’Irak comme l’a réclamé le Parlement pour repartir sur de bonnes bases avec les États-Unis», selon le bureau du premier ministre irakien.

Toujours elon le bureau du premier ministre irakien, les deux hommes ont passé en revue l’évolution des événements et la position du gouvernement irakien.

Adel Abdel Mahdi a souligné au diplomate américain la nécessité «d’une action commune pour mettre en œuvre le retrait des forces étrangères conformément à la décision du parlement irakien» , soulignant «la gravité de la situation actuelle et ses répercussions possibles, et que l’Irak déploie tous les efforts possibles pour empêcher le glissement de la situation vers une guerre ouverte.»

Le chef du gouvernement irakien a encore une fois souligné le refus de son gouvernement «d’entrer dans la politique des axes» et sa volonté de préserver la souveraineté nationale irakienne.

Troupes étrangères en Irak: pour le moment, qui reste, qui part ?

Les forces de la coalition internationale anti-État islamique (EI) emmenée par les États-Unis comptent actuellement plusieurs milliers de soldats stationnés en Irak.

Le Parlement irakien a demandé dimanche au gouvernement de « mettre fin à la présence des troupes étrangères », conduisant plusieurs pays à revoir leur présence dans le pays.

Le plus gros contingent de la coalition est américain (5200 soldats). Il est déployé sur plusieurs bases dont la plus grande est la base aérienne d’Aïn al-Assad (ouest), ainsi que dans la capitale du Kurdistan irakien, Erbil, et à Bagdad, près de l’ambassade américaine.

La coalition compte entre autres 500 soldats canadiens, 400 britanniques, 200 français et 120 allemands, ainsi que des milliers de sous-traitants civils.

Qui reste ?

Les États-Unis ne « quittent pas l’Irak », leur politique est inchangée, a assuré mardi le chef du Pentagone Mark Esper. « Notre politique n’a pas changé. Nous ne quittons pas l’Irak », a déclaré mardi le ministre américain de la Défense au cours d’une conférence de presse.

La France n’a «pas l’intention» de retirer ses militaires actuellement stationnés en Irak pour des missions de formation, a déclaré mardi à l’AFP une source gouvernementale.

La France, membre de la coalition internationale anti-État islamique (EI), compte quelque 200 militaires en Irak, dont 160 sont affectés à la formation de l’armée irakienne.

Qui part ?

L’OTAN a annoncé mardi le retrait temporaire d’une partie de son personnel d’Irak. «Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour protéger notre personnel. Cela comprend le repositionnement temporaire d’une partie du personnel dans différents lieux à l’intérieur et à l’extérieur de l’Irak», a indiqué un responsable de l’Alliance atlantique.

Le Canada va déplacer temporairement vers le Koweït une partie de ses quelque 500 soldats déployés en Irak, dans les prochains jours.

L’Allemagne a annoncé mardi le retrait d’une partie de ses 120 soldats et leur transfert en Jordanie et au Koweït. Le contingent allemand basé à Bagdad et à Taji, au nord de la capitale irakienne, soit 35 personnes, a quitté l’Irak, a indiqué l’armée allemande, en invoquant la « situation sécuritaire en Irak».

La Roumanie a annoncé mardi que ses quatorze soldats présents en Irak dans le cadre de missions de l’OTAN vont être «relocalisés», en raison des fortes tensions dans la région, sans préciser si ces soldats quitteront l’Irak ou seront déplacés vers une autre base du pays.

*Avec AFP