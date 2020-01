Pompeo appelle l’Irak à «préserver» sa «souveraineté» face aux «attaques» de l’Iran

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé lundi le premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi à «préserver la souveraineté de l’Irak» face aux «attaques» de l’Iran, au lendemain d’un tir de roquettes contre l’ambassade des États-Unis à Bagdad.

Dans son appel téléphonique, le secrétaire d’État américain a exprimé « son indignation face aux attaques répétées des groupes armés de l’Iran contre les installations américaines en Irak», selon un communiqué du département d’État.

«Le gouvernement irakien doit prendre des mesures immédiates pour protéger nos installations diplomatiques comme prévu par le droit international», a renchéri Mike Pompeo sur Twitter.

As I emphasized in our conversation, the Government of #Iraq must take immediate steps to protect our diplomatic facilities as required by international law.