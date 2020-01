Vol PS752 pris pour un «missile de croisière»: «10 secondes pour décider»

Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’opérateur de missile qui a abattu le Boeing ukrainien mercredi à Téhéran a fait feu sans pouvoir obtenir la confirmation d’un ordre de tir à cause d’un «brouillage» télécom, a affirmé samedi un général iranien.

Le soldat a pris l’avion pour un «missile de croisière» et il a eu «10 secondes pour décider», a déclaré le général de brigade Amirali Hajizadeh, commandant de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution iraniens, l’armée idéologique de la République islamique.

«Il pouvait décider de tirer ou de ne pas tirer [mais] il a pris la mauvaise décision», a ajouté l’officier.

«C’était un missile de courte portée qui a explosé près de l’avion. C’est ce qui explique que l’avion a pu» continuer de voler, a encore déclaré le général dans une déclaration retransmise par la télévision d’État.

نشست خبری فرمانده کل هوا فضای سپاه درباره سقوط هواپیمای اوکراینی: بعد از شنیدن خبر سقوط هواپیما آرزوی مرگ کردم. ای کاش می‌مردم و چنین سانحه‌ای را شاهد نبودم. ما یک عمر خودمان را پیش‌مرگ مردم کردیم.گردن ما از مو باریک‌تر است و هر تصمیمی مسئولان بگیریند مطیع اجرای آن هستیم. pic.twitter.com/tvnn0tyRb5 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 11, 2020

فرمانده هوا فضای سپاه: اگر خطایی بوده یکی از نیروهای ما خطا کرده و مسئولیتش با ماست؛ مسئولان هواپیمایی کشوری که محکم از این ماجرا دفاع می‌کردند هیچ گناهی ندارند و هرچه تقصیر است به عهده‌ی ماست. pic.twitter.com/HFP1D9G290 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 11, 2020

«J’endosse la responsabilité totale [de cette catastrophe] et je me plierai à toute décision qui sera prise », a encore dit le général, ajoutant : « J’aurais préféré mourir plutôt que d’assister à un tel accident.»

Cent soixante-seize personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, mais aussi des Ukrainiens, des Suédois, des Britanniques et des Afghans, étaient à bord du vol PS572 d’Ukraine International Airlines ayant décollé mercredi avant l’aube de l’aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran.

Toutes ont péri dans le drame, survenu quelques minutes après l’envol.

L’Iran avait jusqu’ici rejeté l’allégation du Canada, de la Grande-Bretagne et des États-Unis voulant que l’écrasement de l’avion du transporteur Ukrainian Airlines mercredi dernier en Iran ait été causé par un missile iranien.

Affirmant au début de l’affaire qu’il lui faudrait jusqu’à un mois pour examiner le contenu des boîtes noires et que le résultat de l’enquête ne serait peut-être pas connu avant un an, l’Iran, qui faisait face à d’énormes pressions pour qu’elle fournisse des réponses à la communauté internationale, et tout particulièrement aux pays dont des ressortissants ont péri dans ce tragique événement, avait finalement indiqué vendredi soir que «la cause de l’écrasement de l’avion ukrainien sera annoncée» samedi après une réunion de la commission d’enquête «en présence des parties (iraniennes) et étrangères».

Et finalement, après avoir pendant plusieurs jours exclu catégoriquement la thèse du missile, l’Iran a finalement admis samedi avoir abattu de façon «non-intentionnelle» l’avion ukrainien, expliquant la tragédie par une «erreur humaine» .

L’avion, selon le quartier général des Forces armées iraniennes, a été pris par erreur pour une «cible hostile» après que l’appareil eut tourné en direction d’un «centre militaire sensible» des Gardiens de la révolution. L’armée était alors à son «plus haut niveau de préparation», au cœur des tensions accrues avec les États-Unis, soulignent les Forces armées iraniennes.

Au dernier bilan (révisé), 57 ressortissants canadiens ont péri dans l’écrasement du Boeing ukrainien.

Ce n’est pas la première fois que se produit une pareille tragédie: en 2014, un missile russe a tué 298 personnes à bord d’un avion de ligne malaisien au-dessus de l’est de l’Ukraine. Et en 1988, un navire de guerre américain a abattu un avion iranien au-dessus du golfe, tuant 290 personnes à bord, croyant qu’il s’agissait d’un avion de chasse iranien.