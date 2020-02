Al-Qaïda revendique l’attaque contre une base militaire de Floride en décembre

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) a revendiqué la fusillade perpétrée début décembre dans la base militaire américaine de Pensacola, en Floride, ayant tué trois marins, a indiqué dimanche le centre américain de surveillance des sites islamistes SITE.

« Dans un discours audio de son chef, Qassim al-Rimi, Aqpa a revendiqué l’attaque en décembre 2019 de la base aéronavale de Pensacola », a rapporté SITE dans un communiqué.

1) BREAKING: #AQAP releases video claiming responsibility for December’s shooting at Naval Air Station #Pensacola, Florida, providing the will of attacker Muhammad al-Shamrani, which was written in September 2019, three months prior to attack. pic.twitter.com/pVbGO2HUvF