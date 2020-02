Arabie: Pompeo visite les troupes américaines lors d’une visite axée sur l’Iran

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a rendu visite aux troupes américaines stationnées en Arabie saoudite jeudi après s’être entretenu avec le roi Salmane au deuxième jour d’une visite focalisée sur les moyens de contrer l’Iran.

Les Etats-Unis ont envoyé des renforts militaires au Moyen-Orient et notamment en Arabie saoudite, sur la base aérienne Prince Sultan à environ 80 kilomètres au sud de la capitale saoudienne, après une série d’attaques dans le Golfe imputées à l’Iran par Washington et Ryad.

« La visite de Pompeo souligne la relation de longue date entre l’Arabie saoudite et les Etats-Unis en matière de sécurité et réaffirme la détermination de l’Amérique à se tenir aux côtés de l’Arabie saoudite face au comportement pernicieux de l’Iran », a indiqué le département d’Etat américain dans un communiqué.

Pleased to be back in Riyadh to discuss the U.S. government’s strong commitment to #SaudiArabia’s security and the continued need to stand together to counter #Iran’s malign behavior in the region. pic.twitter.com/rveIIBNgK3