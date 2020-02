Bernie Sanders interviendrait militairement si la Chine attaquait Taïwan

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’actuel favori des primaires démocrates américaines, Bernie Sanders interviendrait militairement contre la Chine si elle venait à attaquer militairement l’île de Taïwan a-t-il indiqué dans une interview diffusée dimanche.

Le sénateur socialiste, qui s’était opposé à la guerre américaine en Irak en 2002, a dit à l’émission américaine 60 minutes qu’il n’exclurait pas – s’il était élu – d’intervenir militairement dans certaines situations.

Sen. Bernie Sanders tells 60 Minutes he would use military force under certain conditions if he were elected president, and tells @andersoncooper he would be willing to sit down with Kim Jong Un. See more of the interview, tonight. https://t.co/GOjDwDPS2r pic.twitter.com/g2MvoU4WEt