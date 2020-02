Canadiens à bord du Diamond Princess: l’avion canadien venant de Tokyo a atterri à la BFC Trenton avec 129 passagers

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, la ministre de la Santé, Patty Hajdu, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, ont annoncé aujourd’hui que l’avion canadien affrété par le gouvernement du Canada pour rapatrier les Canadiens qui étaient à bord du navire de croisière Diamond Princess est arrivé au Canada en provenance de Tokyo, au Japon.

À 2 h 01 (HNE) aujourd’hui, 129 Canadiens [soit un peu plus de la moitié des Canadiens à bord du Diamond Princess, NDLR] et membres de leur famille qui les accompagnent et qui voyageaient à bord de l’avion affrété par le gouvernement du Canada sont arrivés à la base des Forces canadiennes (BFC) Trenton. Aucun des passagers n’a présenté de symptômes du nouveau coronavirus (COVID-19) à son arrivée.

Mise à jour : #Diamondprincess 🇯🇵



L’avion canadien en provenance de #Tokyo à atterri à #Trenton où les 129 passagers seront déplacés en bus vers #Cornwall. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 21, 2020

Après l’atterrissage, les passagers de retour au pays ont été soumis à un contrôle à la BFC Trenton par des agents responsables de la mise en quarantaine, puis ont rencontré des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada. Par la suite, ils ont été transportés au CENTRE NAV à , en Ontario, où ils seront soumis à une quarantaine de 14 jours. Ils subiront la même évaluation médicale et la même observation que ceux qui ont été rapatriés par avion plus tôt ce mois-ci de Wuhan, en Chine. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les autorités sanitaires provinciales, territoriales et locales pour s’assurer que les Canadiens de retour au pays et les membres de leur famille reçoivent tout le soutien médical et continu nécessaire afin de protéger leur santé ainsi que la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

1/5 Les Canadiens rapatriés du navire de croisière #DiamondPrincess, qui était amarré à #Yokohama 🇯🇵 sont arrivés au @NavCentre à #Cornwall, en #Ontario, plus tôt aujourd’hui. https://t.co/3yegmK4G6U — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) February 21, 2020

Nous encourageons les Canadiens au Japon à consulter les Conseils aux voyageurs et avertissements et les Conseils de santé aux voyageurs du gouvernement du Canada, et à s’inscrire au service d’Inscription des Canadiens à l’étranger.

Les Canadiens au Japon qui ont besoin d’une aide consulaire d’urgence peuvent communiquer avec l’ambassade du Canada au Japon à Tokyo au +81 (0) 3-5412-6200 ou par courriel à tokyo-consul@international.gc.ca. Ils peuvent également communiquer en tout temps avec le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada à Ottawa, au +1 613 996 8885 ou par courriel à sos@international.gc.ca.

La santé et la sécurité des Canadiens est notre priorité absolue. Nous travaillons avec le gouvernement du #Japon ainsi que d’autres partenaires afin de soutenir les passagers canadiens du #DiamondPrincess qui restent au Japon. pic.twitter.com/KWW2cLTHD6 — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 21, 2020

Citations

«Notre priorité absolue est d’assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Le gouvernement est heureux d’avoir rapatrié plus de 500 Canadiens et membres de leur famille provenant de régions touchées par le nouveau coronavirus à l’étranger, y compris ceux qui ont été mis en quarantaine sur le navire de croisière Diamond Princess au Japon. Nous continuerons à apporter un soutien complet aux Canadiens qui restent au Japon. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance aux autorités japonaises pour leur coopération dans ce processus, qui a été mené dans la plus grande prudence et pour réduire le fardeau du système médical japonais. La santé et la sécurité des Canadiens continuent d’être notre priorité absolue.»

– François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

«Les Canadiens de retour au pays ont vécu une expérience stressante au cours des deux dernières semaines. Pendant leur mise en quarantaine au Canada, nous leur offrirons un soutien pour leur bien-être mental et physique. Nous continuerons également à prendre des mesures pour protéger la population générale contre l’exposition au virus. Le risque pour les Canadiens, y compris ceux qui vivent ou travaillent dans les collectivités près de Cornwall et les environs, reste faible. À ce jour, nous avons pu détecter les cas au Canada, les traiter de manière appropriée et limiter la propagation du virus. Notre système de santé fonctionne exactement comme il le devrait.»

– Patty Hajdu, ministre de la Santé

«Peu importe le défi, les membres des Forces armées canadiennes seront toujours là pour les Canadiens. Qu’il s’agisse de notre personnel médical qui soutient les Canadiens au Japon ou de nos membres qui les aident à leur arrivée au pays, nous sommes là pour nos partenaires fédéraux et provinciaux. Merci à tous ceux qui travaillent sans relâche pour aider nos amis et nos voisins à rentrer chez eux.»

– Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale