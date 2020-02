Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est aujourd’hui le jour du drapeau national du Canada, célébré chaque année le 15 février pour commémore l’adoption du drapeau du Canada à cette date en 1965.

C’est en effet sur le coup de midi, le 15 février 1965, que l’unifolié rouge et blanc a été hissé pour la toute première fois sur la Colline du Parlement. Le Jour du drapeau national du Canada a été déclaré à la même date en 1996.

Le drapeau national, qui célèbre cette année son 55e anniversaire, est un emblème qui rallie tous les Canadiens et traduit bien nos valeurs communes — l’égalité, la diversité et l’inclusion.

Cet anniversaire appartient à tous les Canadiens, mais c’est aussi est un jour spécial pour ceux et celles qui servent leur pays.

🇨🇦Jour du drapeau national du Canada 🇨🇦



Le drapeau du Canada est brodé sur notre manche et nous sommes prêts à porter le Canada sur nos épaules. #jourdudrapeau #fortsfiersprets #ocanada

Pour les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes, qui portent avec fierté le drapeau canadien sur leur uniforme, ce symbole revêt une importance toute particulière. «C’est un symbole qui les distingue tant au pays qu’à l’étranger et qui démontre à tous ceux qui le voient qu’ils représentent le Canada. Ce drapeau reflète notre identité nationale, nos valeurs et tout ce qui nous tient à cœur.», déclarait le Chef d’état-major de la défense il y a quelques années.

La naissance du drapeau canadien

À l'occasion du Jour du drapeau national du Canada, nous réfléchissons à notre #DrapeauCanadien et à ce qu'il représente pour chacun d'entre nous. Symbole de notre riche histoire, il évoque la promesse du brillant avenir que nous bâtissons ensemble:

Après plusieurs concepts, finalement, en 1964, le Dr George Stanley, doyen des arts du Collège militaire royal du Canada, a créé un design pour ce qui est aujourd’hui notre drapeau national.

La recherche d’un nouveau drapeau canadien avait commencé en 1925, quand un comité du Conseil privé a entrepris de trouver des idées pour un drapeau national et n’a abouti que plusieurs années plus tard, quand l’unifolié a été adopté par la Chambre des communes le 15 décembre 1964 et par le Sénat le 17 décembre 1964.

La proclamation fut signée par Sa Majesté la reine Elizabeth II, reine du Canada, et est entrée en vigueur le 15 février 1965.

Des années pendant lesquelles se forgeait l’identité canadienne, au pays et sur les champs de bataille…