Colloque sur le leadership canadien au Collège militaire royal de Saint-Jean

Le Collège militaire royal de Saint-Jean (CMR Saint-Jean) a complété jeudi la troisième édition d’un colloque portant sur le concept de la mobilisation des connaissances.

Le colloque donne aux chercheurs et chercheuses universitaires et aux opérateurs et opératrices civils et militaires une occasion d’échanger leurs connaissances et expériences acquises dans leurs domaines respectifs. Le but ultime est que cet échange puisse mener à l’action et aux changements jugés nécessaires.

Citations

«Le Collège militaire royal de Saint-Jean est extrêmement fier d’offrir un programme universitaire en études internationales avec des sujets des plus pertinents pour rencontrer les besoins futurs des Forces armées canadiennes, surtout avec les débats et les enjeux internationaux auxquels le Canada doit faire face. Leadersphère 2020 tombe à point et permettra à nos futurs leaders de débattre de façon critique avec les experts les différentes facettes du leadership sur les défis sécuritaires émergents.»

Colonel Nicolas Pilon, Commandant, Collège militaire royal de Saint-Jean

«Notre environnement de sécurité mondiale dynamique et souvent imprévisible a fait évoluer la conversation sur la question du leadership. Les dirigeants capables de s’adapter qui mettent l’accent sur la pensée critique et l’autonomisation dans la prise de décision, qui sont bien informés sur le plan culturel et qui accordent moins d’importance au contrôle et à la prévisibilité seront davantage en mesure de réagir aux menaces actuelles. Au‑delà de cela, la création d’une atmosphère axée davantage sur la vérité et favorisant le potentiel de leadership individuel, que ce soit dans le cadre des opérations militaires ou du processus décisionnel universitaire, aidera à préparer nos dirigeants pour l’avenir. Les militaires, les spécialistes et les universitaires qui participent à Leadersphere 2020 apportent de nouvelles perspectives sur la façon de favoriser le leadership dans un monde désordonné.»

James Groen, Directeur des études, Collège militaire royal de Saint-Jean

Les faits en bref

Leadersphère est un événement signature au CMR Saint-Jean qui traite de différents sujets relatifs à l’exercice du leadership dans son ensemble.

Cette année, le colloque était de type hybride où de nombreux chercheurs et chercheuses universitaires présentaient leur expertise aux côtés des opérateurs et opératrices civils et militaires dans un contexte d’échange et de débats.

L’édition 2020 visait à contribuer aux débats sur les défis auxquels feront face le Ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes dans un environnement international incertain et en fluctuation à l’horizon 2025.

Leadersphère, une fois de plus, a contribué à la formation et à l’éducation des étudiants élèves-officiers de niveau universitaire, un lien direct avec la mission du CMR Saint-Jean.

Liste des conférenciers

Major-général Jennie Carignan, Commandant, Mission de l’OTAN en Irak (par allocution vidéo préenregistrée depuis l’Irak)

Lieutenant-colonel Andre E. Salloum, Commandant, Équipe de communication stratégique militaire, Sous-ministre adjoint (Affaires publiques), Forces armées canadiennes

Anne Therrien, Analyste politique principale – Relations UE, Affaires mondiales Canada, Ottawa

Dre Karine Prémont, Université de Sherbrooke

Dr Frédérick Gagnon, Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, Directeur de l’Observatoire sur les conflits multidimensionnels, Université du Québec à Montréal

Dre Ciara Bracken-Roche, Département de droit, Maynooth University

Dr Pierre Pahlavi, Collège des Forces canadiennes, Toronto

Dr Christian Leuprecht, Professeur, Collège militaire royal du Canada

Dr Benjamin Fung, Université de McGill