Coronavirus: fin de la quarantaine pour les membres du personnel médical des Forces armées canadiennes

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a levé hier a quarantaine liée au nouveau coronavirus 2019 pour les membres du personnel médical des Forces armées canadiennes qui ont accompagné les voyageurs à leur retour, après avoir déterminé qu’ils ne représentent aucun danger grave pour la santé publique et que, par conséquent, le maintien de leur quarantaine n’est pas nécessaire.

Ces personnes, indique Theresa Tam, ne courent pas de risque d’exposition au nCoV-2019, «car elles n’ont pas passé de temps au foyer de l’épidémie, ont suivi les protocoles appropriés de prévention et de contrôle des infections (dont l’usage d’équipement de protection individuelle) et n’ont pas eu de contact sans protection avec des passagers ou des personnes susceptibles d’avoir contracté le virus.».

En outre, de préciser l’administratrice en chef de la santé publique, les passagers étaient asymptomatiques pendant le vol et, jusqu’à présent, aucun des Canadiens rapatriés et des membres de leurs familles n’ont présenté de symptômes du nCoV-2019.

Lisez ma déclaration au sujet de la levée de la quarantaine liée au nouveau #coronavirus de 2019 pour les membres du personnel médical des @ForcesCanadiennes. https://t.co/1pgMQ5E9Dh #nCoV2019 — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) February 10, 2020

Le 7 février 2020, le gouvernement du Canada a rapatrié des Canadiens et les membres de leurs familles de la ville de Wuhan, en Chine, le lieu d’origine de l’épidémie de nouveau coronavirus (appelé nCoV-2019).

Les Canadiens rapatriés et les membres de leurs familles sont maintenant à la Base des Forces canadiennes Trenton et y resteront pendant 14 jours, correspondant à la période d’incubation du virus, pour une évaluation et une observation plus poussées de leur santé.

Mais l’administratrice en chef de la santé publique du Canada a le pouvoir discrétionnaire de déterminer, au cas par cas, si la quarantaine peut être écourtée en fonction de l’évaluation du risque pour la santé publique.

«Lorsque je fais usage de ce pouvoir discrétionnaire, je prends en considération le risque d’exposition et je tiens compte de facteurs pertinents, comme le temps passé au foyer de l’épidémie, l’usage d’équipement de protection individuelle et tout contact avec une personne qui présente des symptômes du nouveau coronavirus.», a expliqué la Dre Tam dans son communiqué annonçant la fin de la quarantaine pour le personnel médical des Forces armées canadiennes.