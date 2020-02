Coronavirus: le deuxième avion canadien parti de Chine s’est posé à la BFC Trenton

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le deuxième avion canadien ayant décollé de Wuhan, en Chine, avec 185 passagers à bord, s’est posé peu avant 6 h 30 mardi matin à la Base des Forces armées canadiennes de Trenton, en Ontario.

2/2 To ensure the health and safety of all repatriated Cdns and the Canadian public, returning Cdns and their family members will continue to be assessed for symptoms of #2019nCoV #coronavirus throughout their 14 day stay at #CFBTrenton. More info: https://t.co/DULkjpjpao