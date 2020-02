Coronavirus: le vol des Canadiens rapatriés de Chine est arrivé à la BFC Trenton

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Un avion affrété par le gouvernement canadien transportant des personnes qui voulaient quitter Wuhan, en Chine, aux prises avec une épidémie de coronavirus qui a jusqu’ici touché plus de 31 000 personnes et fait 638 morts, a atterri à la Base des Forces armées canadiennes Trenton en Ontario.

Le vol HFM322, transportant 176 Canadiens rapatriés de Chine avait atterri à l’aéroport international de Vancouver après 21 h. heure locale jeudi soir, en route pour la base des Forces armées canadiennes Trenton.

Il avait décollé de Wuhan, la ville chinoise à l’origine de l’épidémie de coronavirus, s’est arrêté pour faire le plein à Vancouver pendant environ deux heures avant de se diriger vers la base des Forces canadiennes Trenton.

Un autre vol au départ de Wuhan avec environ 50 Canadiens à bord, américain celui-ci, est parti peu de temps après le vol d’évacuation canadien.

L’avion américain emmènera des passagers à Vancouver, où ils seront transférés sur un deuxième vol affrété par le gouvernement canadien à la BFC Trenton pour rejoindre le reste des Canadiens rapatriés.

Il y avait de la place pour 211 passagers sur le premier vol canadien, mais seulement 176 personnes au total étaient toutefois montées dans l’avion.

Le gouvernement fédéral a également affrété un autre avion pour les Canadiens restés en territoire chinois. Ce vol devrait quitter Wuhan, la ville de 11 millions de personnes qui est l’épicentre de l’épidémie, le 10 février.

Plus de 300 personnes ont demandé l’aide d’Ottawa pour sortir quitter la Chine.

À la BFC Trenton, les Forces armées canadiennes, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les membres des agences civiles locales, provinciales et fédérales dans le cadre de l’opération Globe 20-01, étaient prêtes à accueillir les Canadiens qui reviennent de Chine.



