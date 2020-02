Corruption pour vendre avions et matériels militaires: Airbus paie une amende record

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Airbus tourne la page, mais au prix fort: l’avionneur européen va verser 3,6 milliards d’euros d’amende (5,28 milliards $ CAD), dont 2,1 milliards d’euros (3,08 milliards $ CAD) à la France, pour éviter des poursuites devant les justices française, britannique et américaine dans une affaire de corruption.

Les juges des trois pays ont entériné un « accord de principe » conclu cette semaine par Airbus avec le Parquet national financier (PNF) français, le Serious Fraud Office britannique (SFO) et les États-Unis, qui enquêtaient conjointement sur des « irrégularités » portant notamment sur les agents commerciaux intervenant dans les contrats de vente d’avions ou de matériels militaires.

Au cours de l’audience de validation de l’accord, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), le président du tribunal judiciaire de Paris a annoncé vendredi que l’avionneur verserait 2,1 milliards d’euros d’amende (3,08 milliards $ CAD) à la France. Au Royaume-Uni, Airbus devra verser 984 millions d’euros (1,44 milliards $ CAD) d’amende et 7 millions (10,27 millions $ CAD) de frais de justice, a annoncé le SFO.

SFO enters into €991m Deferred Prosecution Agreement with Airbus as part of €3.6bn global resolution over worldwide bribery conduct https://t.co/ui27nNW7ph pic.twitter.com/rm8KebeLdY