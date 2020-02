C’est aujourd’hui la Journée internationale contre l’utilisation des enfants soldats

Temps de lecture estimé : 3 minutes

C’est aujourd’hui, 12 février, la Journée internationale contre l’utilisation des enfants soldats, une cause pour laquelle le Canada et les Canadiens,notamment grâce au leadership du lieutenant-général (ret) Roméo Dallaire, sont particulièrement impliqués.

La Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative, partenariat international qui s’est donné pour mission d’éliminer le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats partout dans le monde, et ce, par une approche axée sur la prévention, a été à l’origine de l’adoption par le Canada en novembre 2017 des Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats, lors de la Réunion des ministres de la Défense sur le maintien de la paix des Nations Unies, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les Principes de Vancouver sont un ensemble d’engagements politiques axés sur la protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix, y compris à toutes les étapes du cycle d’un conflit, 17 principes qui mettent l’accent sur la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats par des forces armées et des groupes armés.

On estime qu’encore aujourd’hui environ 300 000 enfants soldats – des garçons et des filles de moins de 18 ans – sont mêlés à plus de 30 conflits dans le monde. «Ils sont utilisés comme combattants, coursiers, porteurs ou cuisiniers, et pour fournir des services sexuels. Certains sont recrutés de force ou enlevés, d’autres s’enrôlent pour fuir la pauvreté, la maltraitance et la discrimination, ou pour se venger des auteurs d’actes de violence commis à leur encontre ou contre leur famille.»

La prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats est essentielle pour assurer le succès des missions de maintien de la paix en général et pour instaurer les conditions nécessaires à la paix et à la sécurité de manière durable.

Aujourd’hui, nous soulignons la Journée internationale contre l’utilisation des enfants soldats. Le MDN réitère notre engagement à défendre les droits des enfants et à trouver des façons de les protéger de l’instabilité et de la violence.#EnfantsPasSoldats #PrincipesDeVancouver pic.twitter.com/7cbrANuHh1 — Défense nationale (@DefenseCanada) February 12, 2019

Le premier ministre Justin Trudeau a lui fait aujourd’hui une déclaration à l’occasion de la Journée internationale contre l’utilisation des enfants soldats, aussi connue comme étant la Journée de la main rouge.

«Recrutés de force ou incités à le faire en raison de pressions économiques et sociales, les enfants soldats sont isolés de leur communauté et privés de leur enfance et de leur avenir. Leurs blessures peuvent être physiques, mentales, émotionnelles, développementales et spirituelles.

«Un enfant ne devrait jamais être forcé à prendre les armes. Pour reprendre les paroles de Roméo Dallaire, le lieu de naissance d’une personne ne devrait pas dicter son potentiel comme être humain.

«Aujourd’hui, en cette Journée internationale contre l’utilisation d’enfants soldats, nous réaffirmons notre engagement à travailler en collaboration avec la communauté internationale pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. Tous les enfants du monde méritent d’être protégés contre les abus et la violence, et de vivre et d’apprendre en toute sécurité. C’est une question de droits de la personne.

«La communauté mondiale a la responsabilité d’aider les enfants à retrouver leur vie et leur communauté et à atteindre leur plein potentiel. Le Canada travaille avec ses partenaires internationaux afin de mettre en œuvre les Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants-soldats. Nous aidons ainsi à bâtir un monde où la protection des enfants est considérée comme étant essentielle pour la paix et la sécurité.

«En mettant l’accent sur l’éducation, la prévention et l’intervention, nous pouvons créer un avenir où les enfants ne servent pas d’armes de guerre. Ensemble, nous pouvons agir pour qu’ils restent des enfants et pour bâtir un monde plus sûr pour nous tous.»