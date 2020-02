Deux employés d’Oxfam tués lors d’une attaque en Syrie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Deux employés d’Oxfam ont été tués mercredi en Syrie lors de l’attaque de leur véhicule par un groupe armé pour l’heure « non-identifié », a annoncé l’organisation humanitaire dans un communiqué.

L’attaque est survenue à 14 h locales (7 h, heure du Québec) entre les localités de Nawa et Al-Yaduda : Wissam Hazim, un officier de sécurité, et Adel Al-Halabi, chauffeur, ont perdu la vie, a annoncé Oxfam. Un bénévole de l’association a également été blessé.

«Nous sommes dévastés par la perte de deux estimés collègues qui ont été tués alors qu’ils travaillaient pour apporter de l’aide à des civils pris dans le conflit syrien», a déclaré le directeur d’Oxfam dans le pays, Moutaz Adham.

«Notre amour et nos pensées vont à leurs familles. Nous condamnons cette attaque dans les termes les plus fermes», a-t-il ajouté, «il est essentiel que les travailleurs humanitaires puissent apporter une aide vitale aux civils sans être eux-mêmes attaqués».

Two @Oxfam colleagues, Wissam and Adel, have been killed in Syria.

They were providing humanitarian aid to the civilians of this country, devastated by the conflict.

All my solidarity and love to their families.

We condemn the attack. Humanitarian workers are not a target. https://t.co/db0yv4BPE9