Dévoilement de la composition de l’Équipe Canada pour les Jeux Invictus 2020

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Ce midi, à l’hôtel de ville d’Ottawa ont été dévoilés les noms 32 membres actifs et vétérans des Forces armées canadiennes officiellement sélectionnés pour faire partie de l’Équipe Canada lors des Jeux Invictus 2020 de La Haye.

Étaient présentes à la cérémonie marquant le dévoilement le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, le ministre d’Anciens Combattants Canada et ministre associé du ministère de la Défense nationale, Lawrence MacCauley, la chargée d’affaires du Royaume des Pays-Bas, Mme Frederieke Quispel, ainsi que le chef d’état‑major de la Défense, le général Jonathan Vance et le maire d’Ottawa, Jim Watsonai, ainsi que conseiller Matthew Luloff, agent de liaison de la Ville d’Ottawa sur les enjeux concernant les militaires et les vétérans

Les prochains Jeux Invictus auront lieu du 9 au 16 mai 2020 à La Haye, aux Pays-Bas.

L’Équipe Canada sera composée de 14 membres en service des Forces armées canadiennes et de 18 vétérans qui ont tous été touchés par une maladie ou une blessure, physique ou mentale, alors qu’ils étaient au service du Canada.

Avant l’annonce officiellement des membres d’Équipe Canada, les athlètes invités ont participé à un camp d’entraînement d’une semaine en septembre dernier à la Base des Forces canadiennes (BFC) Valcartier. Ils poursuivent actuellement leur entraînement chez eux avec l’aide des entraîneurs d’Équipe Canada aux Jeux Invictus et le soutien des bases, des escadres et des clubs sportifs de leur région.

On y remarque, notamment, Nadia Duranleau, co-capitaine de l’équipe, sergent (retraitée) de l’Armée, née à Québec, et qui réside actuellement à Aylmer, dans l’Outaouais et qui nous avait accordé une entrevue en septembre 2019 lors du camp d’entraînement d’Équipe Canada au Centre des sports de la Base Valcartier, où elle se retrouvait en pays de connaissance, elle qui, au cours de ses 20 ans dans les Forces armées canadiennes, a servi à Valcartier Qué., St-Jean Qué. et Borden Ont., où elle a pris sa retraite des services alimentaires.

On y retrouve aussi, Rock Ferland co-capitaine de l’Équipe avec Nadia Duranleau. Rock Ferland,, Adjudant-chef – Surintendant de maintenance aérienne, originaire de Beauport, Qué., vit aujourd’hui à Comox. Au service des Forces armées canadiennes depuis plus de 30 ans, il a passé la majeure partie de sa carrière à travailler sur des hélicoptères CH 124 Sea Kings et CH 146 Griffon. Son plus récent déploiement a été au Kuwait avec le CP 140 Aurora.

Depuis sa blessure, sa vie quotidienne a changé à 180 degrés, peut-on lire sur le site de l’Équipe: Sans Limites a été sa fondation pour un mode de vie sain et il se déclare extrêmement honoré d’avoir été choisi pour représenter le Canada aux Jeux Invictus en 2020.

Un autre Québécois, Marc Fortier, Caporal – Infanterie, né à Frelighsburg, Qué. et résidant à Longueil, Qué., a fait partie du 2R22R et du Régiment de Maisonneuve. Il a travaillé longtemps aux champs de tir et secteur d’entraînement de Farnham. Il est pompier à temps partiel depuis plus de 20 ans et a eu la possibilité de se déployer en Bosnie en 1995. L’entraînement, dit-il, est son meilleur remède et les jeux Invictus sont les genres de défis qui lui font du bien.

La biographie de chacun des membres de l’Équipe Canada peut être consultée sur le site de l’Équipe.

Et encore une Québécoise, Jessica Garneau, Caporal (retraitée) Commis de bureau, de Victoriaville, Qué. et qui vit actuellement à Gatineau, Qué., a travaillé au First Canadian Field Hospital à Petawawa, Ont. après avoir obtenu son diplôme du Collège militaire royal du Canada. Le point culminant de sa carrière, peut-on lire sur sa biographie, a été d’avoir eu l’occasion de clôturer au nom du Canada pour le Conseil international des sports militaires.

«Nous sommes ravis, comme tous nos coéquipiers, de représenter le Canada aux Jeux Invictus de cette année! Les Jeux sont bien plus que des compétitions sur le terrain. Invictus, c’est la camaraderie, la résilience, la détermination à relever les défis que la vie nous lance, et inspirer les autres à faire de même. Au nom de tous les membres d’Équipe Canada, merci pour cet honneur… et on se voit à La Haye!», ont déclaré aujourd’hui les deux co-capitaines de l’Équipe.

«Les Jeux Invictus témoignent de la résilience et du courage remarquables des participants. Je suis fier des membres d’Équipe Canada et je souhaite transmettre mes meilleurs vœux à chacun d’eux. Je sais qu’ils sauront bien représenter notre pays en affichant des niveaux élevés d’habileté, d’effort et d’intégrité. Bonne chance à tous les athlètes qui prendront part aux Jeux Invictus 2020 de La Haye.», a pour sa part déclaré le Général Jonathan Vance, chef d’état‑major de la défense.

«Je suis si fier de tous les membres de @IGTeamCanada et je leur transmets mes meilleurs vœux. Ils sauront bien représenter notre pays en affichant des niveaux élevés d’habileté, d’effort et d’intégrité. Bonne chance aux athlètes qui participeront aux #JeuxInvictus 2020!»– JV pic.twitter.com/awQBJQoljR — General Jonathan Vance (@CDS_Canada_CEMD) February 5, 2020

Bravo Zulu à tous les athlètes des #FAC qui ont été choisis pour représenter le Canada lors de l’édition de cette année des Jeux Invictus à La Haye, aux Pays-Bas! 🇨🇦 pic.twitter.com/WZZlxr7g48 — Forces canadiennes (@ForcesCanada) February 5, 2020

Les membres de l’Équipe Canada se joindront à plus de 500 compétiteurs qui participeront à 10 sports adaptés dans le cadre des Jeux Invictus de cette année, soit le tir à l’arc, l’athlétisme, le cyclisme, l’aviron intérieur, la dynamophilie, le volleyball assis, la natation, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant et l’épreuve de conduite organisée par Jaguar Land Rover.

Les participants proviendront de 20 nations différentes, soit: l’Afghanistan, l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Estonie, les États‑Unis, la France, la Géorgie, l’Irak, l’Italie, la Jordanie, la Nouvelle‑Zélande, les Pays‑Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, l’Ukraine et, pour la première fois, la République de Corée.

Les Jeux Invictus ont été créés par le prince Harry après une visite, en 2013, aux Warrior Games des États Unis. Cette expérience lui a permis de constater de ses propres yeux le rôle important que le sport peut jouer dans l’amélioration de la qualité de vie des membres des forces armées et des vétérans malades ou blessés ainsi que de leurs familles.

Le nom des jeux, Invictus, vient du latin «invictus», qui signifie «invaincu» et représente l’esprit de combattant qui habite ceux et celles qui participent aux jeux et leur incroyable volonté de continuer de surmonter les défis auxquels ils font face.

La participation d’Équipe Canada aux Jeux Invictus 2020 à La Haye est possible grâce au programme Sans limites du Groupe de transition des Forces armées canadiennes.

Le Groupe de transition des Forces armées canadiennes a été mis sur pied récemment afin d’offrir des services de soutien aux blessés et de transition personnalisés, professionnels et normalisés aux membres des FAC et à leurs familles, dans une optique de transition harmonieuse et d’amélioration de leur bien-être, en accordant une attention particulière aux militaires malades et blessés, à leur famille et aux familles des personnes décédées. Le programme Sans Limites est l’une des plus grandes réussites du Groupe de transition.

Le programme Sans Limites des Forces armées canadiennes a épaulé près de 6 000 militaires depuis sa création il y a plus de douze ans, et il demeure engagé à aider les vétérans et les militaires actifs ayant des problèmes de santé mentale ou physique permanents à s’adapter à leur nouvelle vie et à surmonter les obstacles.

Grâce à la générosité des Canadiens et des Canadiennes, plus de 7 millions de dollars ont été versés dans le cadre du programme Sans limites directement aux militaires blessés ou malades partout au pays à l’appui de leur rétablissement.