Intelligence artificielle : le Pentagone adopte des principes éthiques

Le Pentagone a annoncé lundi l’adoption de «principes éthiques» pour l’usage par les forces armées de l’intelligence artificielle, une mesure notamment destinée à convaincre les employés des géants technologiques américains de collaborer avec les militaires.

«L’intelligence artificielle changera beaucoup de choses sur le champ de bataille du futur, mais rien ne fera changer l’engagement inébranlable des États-Unis à se comporter de façon responsable et légale», a noté le secrétaire américain de la Défense Mark Esper.

We are excited to announce the formal adoption of five Ethical Principles for #ArtificialIntelligence to ensure the responsible and ethical use of #AI as we focus on the future fight. #DoDAI2020 Read more: https://t.co/LENPRfHLsM https://t.co/iDJ6TgkN2l