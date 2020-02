Washington accuse l’Iran de développer des missiles par le biais du lancement d’un satellite

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé mardi l’Iran de renforcer ses compétences dans le domaine des missiles balistiques par le biais du lancement d’un satellite, et a appelé à exercer davantage de pression sur le régime de Téhéran.

«Les technologies utilisées pour mettre des satellites en orbite sont pratiquement identiques et interchangeables » avec celles utilisées notamment pour «les missiles balistiques intercontinentaux», a dénoncé le secrétaire d’État.

L’Iran a échoué dimanche à mettre en orbite un nouveau satellite d’observation scientifique dans le cadre d’un programme spatial que le pays dit «pacifique», mais que les États-Unis ont qualifié de «provocation».

The Iranian regime uses satellite launches to further advance its ballistic missile capabilities that allow it to threaten its adversaries and threaten regional stability. The world’s leading state sponsor of terrorism should not be allowed to develop and test ballistic missiles.