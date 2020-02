Le Pentagone commence à réajuster ses forces en Afrique

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Pentagone a annoncé hier un premier ajustement de ses forces en Afrique avec le rapatriement d’une unité de combat qui sera remplacée par des «instructeurs» chargés de former leurs collègues africains.

Le ministre de la Défense Mark Esper a «ordonné le déploiement de la 1er Security Force Assistance Brigade (SFAB) de l’armée de terre sur le continent pour conduire des missions de formation, conseil et assistance dans des pays phares d’Afrique », a indiqué une porte-parole du Pentagone, Alyssa Farah, dans un communiqué.

Leur arrivée, destinée à «mieux concurrencer la Chine et la Russie» en Afrique, permettra à l’armée américaine de rapatrier les unités de combat de la 101e Division aéroportée vers sa base de Fort Campbell, dans le Kentucky, a-t-elle précisé.

Selon un responsable du Pentagone ayant requis l’anonymat, cet échange, qui est prévu dans quelques semaines, ne signifie pas qu’il y aura moins de militaires américains sur le terrain, les unités rapatriées représentant à peu près les mêmes effectifs que les 800 «instructeurs» qui les remplaceront.

Les États-Unis veulent réduire leurs opérations antidjihadistes dans le monde pour mieux se préparer à répondre à ce qu’ils considèrent comme une menace de la Russie et de la Chine envers leur suprématie militaire dans le monde.

Mais en même temps, ils ne veulent pas laisser le champ libre en Afrique à Moscou et Pékin, qui cherchent à accroître leur influence sur le continent, a souligné mercredi le patron des forces terrestres américaines en Afrique, le général Roger Cloutier.

«Le message que je transmets à mes partenaires (africains), c’est que nous ne partons pas», a indiqué le général Cloutier au cours d’une téléconférence au Pentagone. «Nous sommes encore impliqués».

Selon un récent rapport du bureau de l’inspecteur général du Pentagone, un organisme indépendant dont c’est le premier rapport public sur les opérations militaires américaines sur le continent africain, «la menace terroriste en Afrique persiste et en certains endroits, s’accroît».

ICYMI: DoD OIG Lead Inspector General Quarterly Report: East Africa and North and West Africa Counterterrorism Operations is available here: https://t.co/NCE3rOTDT8 @stateOIG @USAID_OIG pic.twitter.com/nzxgz2x2QN