Le premier ministre Trudeau à la Conférence de Munich sur la sécurité

Le premier ministre Justin Trudeau a participé aujourd’hui à la Conférence de Munich sur la sécurité. Cette conférence réunit des dirigeants, des représentants, des officiers d’état-major et des universitaires du monde entier pour discuter d’enjeux actuels et futurs liés à la sécurité.

Lors de la Conférence, le premier ministre a souligné les contributions du Canada à la paix et à la sécurité internationales. Il a aussi mentionné notre volonté de travailler avec d’autres pays et les institutions internationales pour défendre la démocratie, les droits de la personne et l’égalité des sexes ainsi que lutter contre les changements climatiques.

"The solutions we build at meetings like these can mitigate tensions, address inequality, create new opportunities," says @JustinTrudeau. "But the fact remains that for far too many people #multilateralism has not been delivering the kind of change they seek." @CanadianPM pic.twitter.com/ujA5RJDQlE — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2020

De plus, le premier ministre Trudeau a annoncé que le gouvernement canadien travaille actuellement sur une stratégie sur la sécurité aérienne. Dans le cadre de cette initiative, des partenaires se réuniront pour établir des normes qui permettront de mieux protéger les passagers contre le risque de prendre l’avion dans des zones de conflit à l’étranger ou à proximité de ces zones. Ensemble, nous pouvons améliorer la sécurité aérienne et prévenir des tragédies comme l’écrasement du vol MH-17 de la Malaysia Airlines et, plus récemment, celui du vol PS‑752 de la Ukraine International Airlines.

Enfin, le premier ministre Trudeau a profité de sa visite à Munich pour échanger avec des délégations et d’autres leaders internationaux. Ils ont parlé de priorités communes comme la sécurité et la croissance économique qui profite à tous.

Le premier ministre a aussi participé à une discussion informelle avec l’auteure canadienne Kim Thuy lors de la Foire du livre de Francfort. Le Canada était l’invité d’honneur de l’édition 2020 de cette foire qui représente la plus grande foire commerciale annuelle du monde dans le domaine de l’édition.

Citation

«Dans un monde incertain et en évolution rapide, le Canada défendra toujours les valeurs et les intérêts de tous les Canadiens. Ces valeurs sont au cœur de notre travail visant à relever les défis mondiaux, ainsi qu’à promouvoir la démocratie, l’égalité des sexes, favoriser la croissance économique et lutter contre les changements climatiques. En collaborant avec d’autres pays et d’autres dirigeants grâce à des initiatives comme la stratégie sur la sécurité aérienne, nous allons assurer la sécurité et la prospérité de tous nos citoyens.» Justin Trudeau, premier ministre du Canada

"You have to know who you are, know what you stand for, and engage in the world – understanding that you're going to have to make compromises, but make very sure that it is very clear where your values are." – @CanadianPM @JustinTrudeau at #MSC2020. pic.twitter.com/c4JE2Yk3Eu — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2020

Faits saillants

Lors de la conférence, le premier ministre a rencontré : les membres de la délégation du Congrès américain dirigée par le sénateur de la Caroline du Sud et président du comité sénatorial de la justice, Lindsey Graham; le premier ministre de l’Albanie, Edi Rama; le premier ministre du Niger, Brigi Rafini; le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev; le président de la Lituanie, Gitanas Nausėda le président du Monténégro, Milo Đukanović le président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski le chancelier de l’Autriche, Sebastian Kurz.

Depuis sa création en 1963, la Conférence de Munich sur la sécurité, qui se tient en Allemagne, est devenue un événement de premier plan pour poursuivre le dialogue international sur les politiques en matière de sécurité.

La Foire du livre de Francfort (Frankfurter Buchmesse) attire environ 7 500 exposants de plus de 100 pays, plus de 285 000 visiteurs et environ 10 000 journalistes et blogueurs. Cette foire offre plus de 4 000 activités. Il s’agit de la plus grande foire commerciale annuelle du monde dans le domaine de l’édition.