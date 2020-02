L’Équipe Canada pour les Jeux Invictus 2020 participera aux U.S. Marine Corps Trials

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les membres de l’équipe canadienne qui participeront au Jeux Invictus de 2020 sont fin prêts à participer à la 10e édition annuelle de la série d’épreuves sportives du Corps des Marines des États-Unis, les U.S. Marine Corps Trials, qui battra son plein du 28 février au 12 mars 2020, au camp de base Pendleton des marines, près de San Diego (Californie).

Les Marine Corps Trials sont une série d’épreuves tenues dans le cadre d’une compétition de sports adaptés pour les militaires actifs et vétérans malades ou blessés. L’événement mettra en lumière plus de 250 athlètes en provenance de sept pays qui rivaliseront dans onze disciplines sportives adaptées.

Ce sera la première fois qu’une équipe canadienne prend part à cette compétition. Au-delà de l’atteinte des grands objectifs l’événement, soit favoriser le rétablissement par la pratique de sports adaptés et créer un esprit de camaraderie entre les participants, Équipe Canada profitera aussi de l’occasion pour se préparer à l’édition 2020 des Jeux Invictus, qui aura lieu à La Haye.

Citations

« Le courage, la combativité, la persévérance… ce ne sont que quelques-unes des qualités que l’on démontrera assurément cette semaine durant les Marine Corps Trials, au Camp Pendleton. À tous les membres d’Équipe Canada, je vous souhaite la meilleure des chances! Merci de servir de source d’inspiration pour nous tous. »

— Le général Jonathan Vance, chef d’état-major de la défense

« C’est un honneur de faire partie d’Équipe Canada et de participer aux Marine Corps Trials! Il s’agit pour nous d’une excellente occasion de nous entraîner et d’aiguiser nos habiletés en prévision des prochains Jeux Invictus. Cette compétition nous donne aussi la chance de créer des liens avec nos alliés de six autres pays, d’apprendre les uns des autres par les difficultés et les victoires vécues par chacun, et de nouer de nouvelles amitiés dans un esprit de franche camaraderie. » “

— Rock Ferland, co-capitaine d’Équipe Canada pour les Jeux Invictus de 2020 à La Haye.

En bref

·Équipe Canada est composée de 14 militaires actifs et de 17 vétérans des Forces armées canadiennes. Tous ont subi une blessure ou développé une maladie physique ou psychologique dans le cadre de leur service au Canada.





·Les athlètes d’Équipe Canada participeront à 10 des disciplines sportives en vedette aux Marine Corps Trials, notamment le tir à l’arc, le cyclisme, le golf, la dynamophilie, l’aviron en salle, le volleyball assis, la natation, l’athlétisme, ainsi que le basketball et le rugby en fauteuil roulant.

·Les concurrents de cette année aux Marine Corps Trials porteront les couleurs de sept pays, soit le Canada, la Colombie, la France, la Géorgie, l’Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

·L’édition 2020 des Jeux Invictus se déroulera du 9 au 16 mai à La Haye, aux Pays-Bas. Les athlètes d’Équipe Canada se mesureront à plus de 500 alliés en provenance d’une vingtaine de pays dans dix disciplines sportives adaptées.

·La participation d’Équipe Canada aux Marine Corps Trials et aux Jeux Invictus de 2020 à La Haye est rendue possible grâce au programme Sans limites du Groupe de transition des Forces armées canadiennes, en partenariat avec la Fondation La Patrie gravée sur le cœur.



·En misant sur le pouvoir de transformation du sport, Sans limites a épaulé plus de 6 000 militaires depuis sa création, en 2007, et demeure engagé à aider les vétérans et les militaires actifs des FAC ayant des problèmes de santé mentale ou physique permanents à s’adapter à leur nouvelle réalité et à surmonter leurs difficultés.

·Grâce à la générosité des Canadiens, Sans limite a été en mesure de verser plus de 7 M$ en soutien direct aux militaires actifs et vétérans malades ou blessés des FAC à l’échelle du pays pour les aider à se rétablir. Si vous souhaitez faire votre part pour aider nos militaires et vétérans, veuillez consulter le https://www.sans-limites.ca/ et cliquer sur l’onglet « Apporter du soutien ».

·Reconnaissant le rôle important que joue le sport dans la récupération, La Patrie gravée sur le cœur a obtenu la candidature pour les Jeux Invictus 2017 à Toronto. Ceux-ci étaient les premiers Jeux Invictus à avoir lieu au Canada.

·La Patrie gravée sur le cœur est la principale fondation nationale du Canada qui soutient la communauté militaire et la communauté des vétérans. La fondation a financé 825 programmes communautaires à travers le Canada qui ont contribué à améliorer la vie de plus de 30 000 membres actifs, vétérans et leurs familles au cours de la dernière décennie.