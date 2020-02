Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent le Mois de l’histoire des Noirs

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, ainsi qu’Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont publié cette semaine la déclaration suivante pour souligner le début du Mois de l’histoire des Noirs au Canada:

«Le Mois de l’histoire des Noirs est un temps pour honorer les Canadiens d’origine africaine, d’hier à aujourd’hui. C’est également un temps pour en apprendre davantage sur leur service militaire remarquable, qui remonte à bien avant la Confédération, et y réfléchir. C’est particulièrement vrai cette année, le thème étant Canadiens d’ascendance africaine : Guidés par le passé, marchons vers l’avenir.

Les Canadiens d’origine africaine ont servi dans tous les conflits importants auxquels a pris part notre pays depuis sa fondation. Lors de la Première Guerre mondiale, de nombreux Canadiens d’origine africaine se sont heurtés à des obstacles significatifs et au racisme, ce qui a entravé leurs efforts pour s’enrôler dans l’armée. Par conséquent, la première grande unité militaire noire de l’histoire canadienne a été formée. Le 2e Bataillon de construction, formé en Nouvelle‑Écosse, a recruté des soldats de partout au pays et a servi en France à partir de 1917 jusqu’à la fin de la guerre. Quelque 2 000 Canadiens d’origine africaine supplémentaires ont également servi avec d’autres régiments au cours du conflit, plusieurs d’entre eux se retrouvant dans les tranchées sur le front de l’ouest.

Depuis ce temps, les Canadiens d’origine africaine ont servi au sein de nombreux corps militaires. Ils ont servi lors de la Seconde Guerre mondiale, au Canada et outre-mer. Ils ont servi pendant la guerre de Corée, la guerre froide et dans le cadre d’efforts de maintien de la paix internationaux, tels que la mission importante des Nations Unies au lendemain de la crise du canal de Suez dans les années 1950. De nombreux autres ont également servi en Afghanistan et participent aujourd’hui à des missions et à des opérations des Forces armées canadiennes (FAC).



Nous leur serons toujours reconnaissants non seulement pour leur service, mais également pour la résilience, le courage et le leadership dont ils font preuve lorsqu’ils servent notre pays et protègent la paix et la liberté. Pour leurs efforts exceptionnels, un certain nombre de Canadiens d’origine africaine ont récemment été reconnus et honorés pour leur service.

En 2017, l’adjudant‑chef Claude “Ollie” Cromwell a joint les rangs des nombreux Canadiens d’origine africaine à être récompensés pour leur service en uniforme, lorsqu’il est devenu membre de l’Ordre du mérite militaire. En mai 2019, la construction d’un nouveau navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique de la Marine royale canadienne a débuté. Ce navire sera nommé NCSM William Hall, en hommage au matelot de 2e classe William Hall, la première personne de race noire et le premier marin canadien à recevoir la Croix de Victoria.

Nous reconnaissons le service louable des Canadiens d’origine africaine qui continuent de servir notre pays aujourd’hui en aidant le Canada à demeurer libre et fort. La détermination des vétérans d’origine africaine continue de nous inspirer à travers les générations qui servent aujourd’hui.

Nous encourageons tous les Canadiens à en apprendre davantage sur l’histoire des Canadiens d’origine africaine et à prendre part aux différentes activités qui se dérouleront partout au pays au mois de février pour le Mois de l’histoire des Noirs.

Nous nous souvenons.»