L’ex-ambassadrice en Ukraine juge la diplomatie américaine «amorale»

L’ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine, dont le rappel a été évoqué au cours du procès en destitution du président Donald Trump, a estimé mercredi que la politique étrangère de Washington était «amorale».

Marie Yovanovitch a tenu ces propos lors d’un discours à l’université de Georgetown, où elle recevait un prix décerné par l’institut de diplomatie de ce célèbre établissement washingtonien.

"The State Dept. is in trouble," former Amb. Marie Yovanovitch warned in a speech at Georgetown Univ. today, as she received the Trainor Award for Excellence in the Conduct of Diplomacy. pic.twitter.com/EURQsMcQBA