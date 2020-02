«N’extradez pas Assange»: les soutiens de Julian Assange manifestent à Londres

Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Libérez Assange »: plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Londres contre l’extradition qui menace de fondateur de Wikileaks, deux jours avant le début de l’examen par la justice britannique de la demande des Etats-Unis, qui veulent le juger pour espionnage.

Brandissant banderoles et pancartes « n’extradez pas Assange », « le journalisme n’est pas un crime », la foule s’est rassemblée aux abords de l’ambassade d’Australie, le pays de Julian Assange, avant de défiler dans les rues de Londres.

« Boris Johnson honte à toi », ont scandé les manifestants en passant devant Downing street, la résidence du Premier ministre britannique.

Parmi ses soutiens présents samedi, l’ancien Premier ministre grec Yanis Varouflakis, le Pink Floyd Roger Waters ou encore la créatrice de mode Vivienne Westwood.

DiEM25 co-founder @yanisvaroufakis:

« We’re here so that unarmed truth has the final word. So that Julian’s sentence ends neither with a bang nor with a whimper, but with a majestic, a marvellous full stop. » pic.twitter.com/UJ32xhBvFT