Opération NANOOK‑NUNALIVUT 2020: les militaires canadiens démontrent leurs compétences dans le domaine arctique

Les Forces armées canadiennes démontreront leurs compétences spécialisées dans le domaine arctique avec leurs partenaires internationaux au Nunavut

Cette semaine, environ 350 membres des Forces armées canadiennes se rendront à Resolute Bay et à Rankin Inlet, au Nunavut, dans le cadre de l’opération NANOOK‑NUNALIVUT 2020 (Op NA-NU 20).

Du 24 février au 27 mars 2020, les membres des FAC et nos partenaires internationaux travailleront ensemble pour améliorer et mettre à l’épreuve leurs compétences spécialisées dans le domaine arctique ainsi que pour réaffirmer leur capacité d’opérer dans le Haut‑Arctique.

Allant des activités terrestres et sous‑marines aux opérations complexes de soutien logistique, l’Op NA-NU 20 démontrera la présence et les capacités des FAC dans l’Arctique et améliorera notre disponibilité opérationnelle dans la région, une composante clé de la Politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement. Les opérations comme l’Op NA‑NU 20 permettent également au Canada de mieux travailler avec ses partenaires et ses alliés dans le Nord.

Citation

«Chaque année, l’opération NANOOK-NUNALIVUT renouvelle notre engagement envers nos capacités et notre efficacité opérationnelles dans le Haut‑Arctique. Le Nord est vaste et unique, et les opérations y sont difficiles. Il est donc essentiel de nous préparer comme il se doit et de collaborer étroitement avec nos partenaires septentrionaux. En mettant en commun nos connaissances avec nos partenaires et nos alliés, nous pourrons mieux nous adapter aux nouvelles exigences et aux nouveaux défis dans le Nord et répondre aux préoccupations communes en matière de défense et de sécurité dans le Haut‑Arctique.»

Brigadier-général Patrick Carpentier, commandant, Force opérationnelle interarmées (Nord)

Sommaire

Toutes les activités et les phases de l’Op NA-NU 2020 sont planifiées et commandées par la Force opérationnelle interarmées (Nord) au nom du Commandement des opérations interarmées du Canada et mises en œuvre par l’élément de quartier général de la Force opérationnelle NUNALIVUT, basé à Resolute Bay et à Rankin Inlet, au Nunavut.

La Force opérationnelle NUNALIVUT comprend des membres de la Force régulière et de la Réserve appartenant à des unités de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne, notamment :

o Le 12e Régiment blindé du Canada, basé à Valcartier, au Québec;

o Des membres du 1er Groupe de patrouilles des Rangers canadiens appartenant à diverses patrouilles dans le Nord;

o Le Groupe-compagnie d’intervention dans l’Arctique, composé de diverses unités de la Première réserve relevant du 35e Groupe-brigade du Canada, de Québec;

o Des plongeurs de combat de l’Armée canadienne de partout au pays;

o Des plongeurs de l’Unité de plongée de la Flotte (Atlantique) de la Marine royale canadienne d’Halifax, en Nouvelle‑Écosse;

o La composante de soutien de la Force opérationnelle interarmées (Nord);

o Le 44e Escadron de transport.

Parmi les participants internationaux, citons des membres de la 86th Infantry Brigade Combat Team américaine, ainsi que des plongeurs belges, finlandais et français.

Les compétences spécialisées dans le domaine arctique comprennent :

o Les opérations de plongée dans l’Arctique;

o Les opérations de récupération de matériel sous l’eau;

o Les mouvements tactiques sur la glace de mer;

o Les communications tactiques dans un environnement arctique qui empêche d’utiliser les moyens traditionnels;

o Les patrouilles à longue portée dans des conditions arctiques (froid extrême et luminosité/visibilité réduites);

o Maintien en puissance des opérations à longue portée dans des conditions arctiques difficiles;

o Construction et entretien de pistes d’atterrissage de fortune;

o Atterrissage d’aéronefs des FAC sur des pistes d’atterrissage de fortune.