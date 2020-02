Plus forte hausse depuis dix ans pour les dépenses militaires mondiales

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les dépenses militaires mondiales ont connu l’an dernier leur hausse la plus élevée depuis dix ans, sur fond de rivalités croissantes et de ce que le chef de l’État allemand a qualifié de «dynamique destructrice» au plan mondial.

La progression a atteint au total 4 %, selon le rapport annuel de l’institut IISS publié vendredi peu avant le début de la Conférence sur la sécurité de Munich hier.

En ouverture de cette grand-messe annuelle internationale sur les questions de défense, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a planté le décor.

«Année après année, nous nous éloignons de l’objectif d’une coopération internationale visant à créer un monde pacifique», a-t-il regretté.

La «compétition des grandes puissances» gagne «toute la planète», a dit le président allemand, en critiquant l’égoïsme national répandu à ses yeux par les États-Unis de Donald Trump qui refusent «l’idée même d’une communauté internationale» .

German Federal President Frank-Walter #Steinmeier : « Our political agenda does not include westernizing the world. However, we cannot and must not abandon the normative project of creating a world which makes the dignity of the individual one of the overarching goals. » #MSC2020 pic.twitter.com/3MZuWzvplE

« We have a very large delegation here – not because we aren’t busy back home, but to pronounce and reconfirm our strong commitment to multilateralism, a strong commitment to the transatlantic relationship which is in all of our interest. » – @SpeakerPelosi at #MSC2020. @TeamPelosi pic.twitter.com/zEOwGuMv4m