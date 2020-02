Sajjan à Munich: l’accent sur le maintien d’un ordre international fondé sur des règles

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre de la Défense Harjit S. Sajjan a conclu aujourd’hui un séjour qui s’est avéré constructif à Munich, où il a participé à la 56e édition de la Conférence de Munich sur la sécurité, qui s’est déroulée les 14 et 15 février 2020.

Étant donné le climat politique actuel et les enjeux relatifs à la sécurité sur la scène mondiale, les discussions nécessaires tenues dans le cadre de la conférence ont essentiellement porté sur l’importance de maintenir l’ordre international fondé sur des règles face aux défis à relever en matière de sécurité internationale, notamment l’écrasement du vol PS752 d’Ukrainian Airlines, les tensions au Moyen-Orient et la protection de la démocratie et de ses institutions.

Le gouvernement du Canada est résolu à défendre les valeurs et intérêts essentiels à la prospérité et à la sécurité au pays, soit la démocratie, les droits de la personne et le système international fondé sur des règles.

Lors de la Conférence, le ministre Sajjan a pris part à des réunions bilatérales avec les ministres de la défense de l’Australie, de la France, de la Géorgie, du Japon, de Singapour, de la Suède et de la Suisse, ainsi qu’avec le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, et le premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan.

At #MSC2020, @Lacroix_UN & I agreed on the importance of pre-deployment preparedness for @UN missions and moving forward on Smart Pledges. We also highlighted our work to advance meaningful contributions of women in peace operations around the world. pic.twitter.com/hp3A8yNuJH — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) February 16, 2020

Au cours de ces réunions, le ministre a abordé les priorités du Canada en matière de défense et de sécurité, dont la protection de l’Arctique, l’importance du concept de l’engagement conjoint de l’ONU et la nécessité d’une coordination accrue entre les partenaires et alliés.

Durant la #MSC2020, le MD de la Suède Peter Hultqvist & moi avons discuté de diverses façons de maintenir la paix dans l’Arctique, et aussi de comment la Suède, le Canada et nos partenaires internationaux peuvent assurer la sécurité transatlantique. pic.twitter.com/saymYviQJz — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) February 15, 2020

Le ministre a aussi participé au «déjeuner Cohen», dans le cadre duquel le général Tod D. Wolters, commandant suprême des Forces alliées en Europe et commandant du Commandement des forces des États‑Unis en Europe, a prononcé une allocution sur les enjeux relatifs à la sécurité dans la zone transatlantique.

Pendant son séjour à Munich, le ministre Sajjan a aussi participé à une discussion de groupe sur la sécurité dans l’Arctique, en compagnie des ministres des affaires étrangères du Danemark et de la Norvège et du commissaire européen à l’Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche. Le ministre Sajjan a souligné les investissements importants réalisés par le Canada dans les collectivités nordiques, les répercussions des changements climatiques et le travail qu’accomplissent chaque jour les Rangers canadiens pour protéger la population canadienne.

Le ministre continuera de travailler avec des partenaires internationaux pour renforcer nos relations partout dans le monde.

Citation

« La Conférence de Munich sur la sécurité offre l’occasion de faire valoir les intérêts du Canada à l’étranger. En travaillant avec des alliés et partenaires, le Canada peut bâtir les relations nécessaires et se faire une bonne idée des défis qui nous attendent et des priorités qui s’imposent. Nous continuerons de collaborer avec des pays partageant les mêmes idées pour soutenir la paix et la sécurité internationales.

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En bref

La Conférence de Munich sur la sécurité est l’un des plus importants forums annuels sur la sécurité internationale et les politiques de défense. Elle réunit chaque année un éventail de dirigeants mondiaux, de politiciens d’expérience et d’éminents universitaires et représentants de l’industrie, d’organismes non gouvernementaux et de la société civile qui discutent de la situation actuelle et des questions urgentes en ce qui concerne la sécurité dans le monde.